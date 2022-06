Apae Bertioga contrata fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) Bertioga está com quatro vagas abertas para contratação de fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais, sendo duas oportunidades para cada função. Os interessados devem encaminhar currículo para o e-mail: apae@apaebertioga.org.br, WhatsApp: (13) 3317-2940 ou entregar no local.

Os atendimentos presenciais acontecem de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas.

Confira as vagas:

FONOAUDIÓLOGO – 2 VAGAS

Especialização em análise do comportamento aplicada – ABA. Competências desejáveis em avaliar, habilitar ou reabilitar crianças decorrentes de quadros neurológicos, intelectuais e múltiplas.

TERAPEUTA OCUPACIONAL – 2 VAGAS

Especialização em análise do comportamento aplicada – ABA, curso introdutivo e integração sensorial. Desejável vivência em desenvolvimento infantil, atuar no desempenho ocupacional por meio de atividades diárias, do brincar e da inclusão escolar, considerando a sistemática familiar e social.

Serviço

Apae – Av. Anchieta, 544, Centro.