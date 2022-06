Caraguatatuba celebra 9ª edição do Festival do Cambuci neste domingo

Após dois anos de interrupção por conta da pandemia, o tradicional Festival do Cambuci de Caraguatatuba está de volta. Em sua 9ª edição, a festa será realizada neste domingo (3/7), das 9h às 17h, no Parque Estadual Serra do Mar.

O evento é gratuito e contará com diversas atrações, como: tenda gourmet, expositores de bebidas e alimentos à base de cambuci, trilhas e caminhadas, música, dança, contação de história e apresentação teatral, além de muita diversão, aprendizado e valorização de uma das frutas mais emblemáticas e saborosas da Mata Atlântica.

Iniciando a programação, a partir das 9h30 será realizada uma caminhada pela Trilha do Jequitibá, onde será dado foco a assuntos relacionados aos programas promovidos pela Fundação Florestal, como: Programa de Monitoramento de Primatas, Programa de Monitoramento de Mamíferos de Médio e Grande Porte e o Programa Juçara.

Haverá também uma caminhada especial pelo Pomar das Nativas e pelo Comedouro, onde serão abordados de forma lúdica e interpretativa conceitos sobre polinização, dispersão de sementes e restauração ambiental, correlacionado ao Programa de Abelhas Nativas e à crescente prática de observação de aves. Este percurso pode ser realizado também por usuários de cadeira de rodas e pessoas com deficiência ou baixa mobilidade, com o auxílio da Cadeira Juliette, uma cadeira adaptada para percorrer trilhas.

O festival trará, ainda, diversas opções culturais, como o grupo Onduladança, que promoverá a dança circular, uma atividade cultural de união, conexão com a natureza e diversão; a apresentação teatral da peça ‘Kamusi’, com direção de Heron Carrillo, além das apresentações de música com o Água Viva Coral e a Contação de Histórias com Nhá Rita e Leco Borba.

Durante o evento, serão realizados sorteios de brindes surpresa ao longo do dia e disponibilizada uma tenda recreativa para as crianças, com direito a pintura de rosto com tema de bichos, observação de insetos com o auxílio de lupas, atividades de vivência na natureza e muito mais.

Programação completa:

Dia 3 de julho (domingo) – Entrada Gratuita

9h – Abertura

9h30 – Desbravando a Mata Atlântica pela Trilha do Jequitibá

9h45 – Entre Frutos e Flores – Uma caminhada pelo Pomar das Nativas – Trilha inclusiva com a Cadeira Julietti

11h – Dança Circular com grupo Onduladança

12h – Sorteio de brindes

13h – Peça teatral ‘Kamusi’ – Direção Heron Carrillo

14h – Desbravando a Mata Atlântica pela Trilha do Jequitibá

14h30 – Apresentação Água Viva Coral

14h45 – Entre Frutos e Flores – Uma caminhada pelo Pomar das Nativas – Trilha inclusiva com a Cadeira Julietti

15h30 – Contação de Histórias com Nhá Rita e Leco Borba

16h30 – Sorteio de brindes

17h – Encerramento

Local: Rua Horto Florestal, 1.200, Rio do Ouro – Caraguatatuba (sede do Parque Estadual Serra do Mar)