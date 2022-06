Jovem atleta de Caraguatatuba, Maria Eduarda assina seu primeiro contrato profissional para luta do LFA 136 em julho

Caraguatatuba recebe no dia 15 de julho (sexta-feira), a edição 136 do LFA, segundo maior evento de MMA do mundo. O evento será marcado pela estreia de Maria Eduarda, de 19 anos, lutadora do município, na sua primeira luta profissional da carreira.

Maria Eduarda assinou nesta semana o contrato com o LFA, que serve como celeiro e início da carreira de vários lutadores que hoje se encontram no UFA. A lutadora vem sendo destaque em competições de Muay Thai e conta com um cartel de cinco lutas com dois nocautes. A atleta enfrentará na primeira luta do card principal, Dayane Cristine, na categoria do Peso Mosca.

A atleta está envolvida com as artes marciais desde os 12 anos, quando iniciou os treinamento do Judô e Jiu-Jitsu. Aos 17 anos, Maria Eduarda conheceu o Muay Thai e o Kickboxing, nos quais vem se destacando no ano.

“Estou muito feliz com essa oportunidade e confio muito nos meus treinadores. Os que vão assistir e Caraguatatuba inteira podem esperar, no mínimo, uma guerra no octógono. Estou bem preparada e prometo dar um show”, prevê a lutadora.

A atleta, atualmente, se prepara forte para sua estreia no MMA profissional, tendo duas sessões de treino por dia, totalizando seis horas diárias. Maria Eduarda, ou Duda, como é conhecida faz parte da equipe Marcondes Team e é também uma das instrutoras de artes marciais da equipe.

Troca de ingressos

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Esportes e Recreação, iniciou nesta quarta-feira (29), no Fundo Social de Solidariedade, a troca de ingressos para o LFA 136. A edição de um dos maiores eventos de luta do mundo espera receber cerca de 3 mil pessoas. A troca vai até o dia 13 de julho ou até quando durarem os ingressos.

Os ingressos serão trocados por um pacote de fralda infantil e um pacote de fralda geriátrica (cerca de R$ 40). Os interessados devem comparecer no Fundo Social de Solidariedade das 8h30 às 16h30, à Rua José Damazo dos Santos, Nº 39, no Centro.

Bruno Ribeiro de Morais, 26 anos, fez questão de ir buscar o ingresso para acompanhar a competição. “Vim buscar para mim, minha esposa e um casal de amigos porque gostamos muito de luta e, sempre que possível, assistimos”.

Para a edição 136 do LFA, Caraguatatuba recebe um desafio entre lutadores do Rio de Janeiro X São Paulo. As lutas serão transmitidas no Canal Combate, a partir das 22h, para mais de 200 países.

Confira o card completo das competições

Peso-pena: Italo Gomes x Wellington Prado

Peso-mosca: Davi Costa x Eduardo Henrique da Silva

Peso-palha feminino: Alexia Thainara x Janaína Silva

Peso-pena: Jonas Bilharinho x Pedro Lopes

Peso-galo: Wallace Lopes x Rafael Costa

Card preliminar

Peso-mosca: Junior Assis x Hermison Oliveira

Peso-leve: Jairo Pacheco x Lucas Barros

Peso-leve: Gabriel Souza x Patrick Bittencourt

Peso-mosca feminino: Dayane Cristine x Maria Eduarda Santana

Serviço:

Troca de ingressos

Local: Fundo Social de Solidariedade de Caraguatatuba

Dias: 29 de junho e 13 de julho (ou até durarem os ingressos)

Horário: 8h30 até as 16h30

Endereço: Rua José Damazo dos Santos, 39 – Centro