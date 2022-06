A Paróquia Nossa Senhora do Amparo do bairro São Francisco vai realizar domingo (03), a partir das 8h, a tradicional Procissão Marítima de São Pedro 2022.

A saída e chegada dos barcos, ocorrerá no píer do bairro, localizado na Rua Martins do Val, em frente ao convento Nossa Senhora do Amparo.

Segundo a paróquia, haverá procissão terrestre, até o píer, procissão marítima, bênçãos dos anzóis e outras celebrações em homenagem ao santo padroeiro dos pescadores, São Pedro.