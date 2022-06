Prefeitura de Caraguatatuba realiza mutirão de combate à Dengue no sábado e conta com apoio da população

Servidores de diversas secretarias municipais da Prefeitura de Caraguatatuba estarão no sábado (2/7), das 8h às 14h, percorrendo os bairros da Região Sul, em uma força tarefa de combate à dengue. A estimativa é visitar 20 mil residências.

Idealizado pelo prefeito Aguilar Junior, o mutirão do Dia D de Combate à Dengue é uma estratégia de conscientizar à população para o combate do mosquito Aedes aegypti. “Vamos visitar casa por casa, entregar material informativo e com apoio dos moradores, exterminar qualquer possível foco de criadouros”, explica o prefeito.

Aguilar Junior ainda acrescenta que “a Prefeitura faz sua parte com orientações e quando há necessidade é feita a nebulização nos locais com registro de casos positivos, mas só a população pode ajudar a combater de fato este mosquito dentro de suas casas”.

A ação é educativa e contará com a participação de aproximadamente 500 servidores que, de forma voluntária e juntamente com agentes comunitários de saúde e de zoonoses, visitarão os bairros Jardim Britânia, Pontal Santamarina, Golfinhos, Morro do Algodão, Travessão, Barranco Alto, Perequê-Mirim, Porto Novo e Praia das Palmeiras.

O motivo de fazer a ação inicialmente na Região Sul é o resultado da última Avaliação de Densidade Larvária (ADL), que deixou Caraguatatuba em estado de alerta para a doença. O índice foi de 4%, considerado inédito na cidade, mas a atenção vai para Região Sul que registrou taxa de 8,4%.

Especificamente neste dia está autorizado o descarte de objetos que possam ser possíveis criadouros através do ‘bota-fora’. A Secretaria de Serviços Públicos montará uma ação em conjunto para retirada dos materiais.

A Prefeitura conta com o apoio da população para receber as equipes, acompanhar a vistoria e retirar qualquer material que possa acumular água e criadouros do mosquito da dengue. Os agentes estarão identificados com coletes e crachás.

Até o momento, a cidade registrou 152 casos positivos de dengue, ultrapassando todo ano de 2021, com 72 casos. Caso haja suspeita de focos do mosquito em seu bairro ligue no Disque Dengue, nos telefones: (12) 3887-6888 ou 156.