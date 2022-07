Bertioga abre matrículas para Educação de Jovens e Adultos

Começam no dia 11 as matrículas e rematrículas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) na rede municipal de Bertioga. As inscrições são para os anos iniciais do Ensino Fundamental (antiga 1ª a 4ª série) e acontecem na Escola Municipal Giusfredo Santini, no Jardim Vicente de Carvalho, até o dia 29 de julho. Para cursar a EJA, é necessário ter a partir de 15 anos completos.

As aulas iniciam no segundo semestre, de segunda a sexta-feira, das 19 às 22h30. A EJA será ofertada nas unidades de ensino municipais em que houver demanda de turma.

Para mais informações, entre em contato com a Secretaria de Educação através do telefone (13) 3319-8200.

DOCUMENTAÇÃO

Na matrícula, o estudante deve levar os documentos necessários até a instituição para concluir o processo. Confira abaixo quais são:

– Cópia do RG;

– Cópia do CPF;

– Cópia do Comprovante de Residência;

– Duas fotos 3×4;

– Histórico Escolar (não obrigatório).

EJA

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma Modalidade da Educação Básica destinada a jovens e adultos acima de 15 anos que não tiveram acesso e/ou não concluíram o Ensino Fundamental.

SERVIÇO

A Escola Municipal Giusfredo Santini, fica localizada na Rua Epiphânio Batista, 66, no Jardim Vicente de Carvalho.

Telefone: (13) 3317-7015.