Caraguatatuba recebe doação de 500 cobertores do Fundo Social do Estado de São Paulo

O Fundo Social de Caraguatatuba recebeu na quinta-feira (30/6) doação de 500 cobertores entregues pelo Fundo Social do Estado de São Paulo, como parte da Campanha ‘Inverno Solidário’.

As doações serão destinadas às famílias em situação de vulnerabilidade social encaminhadas pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras). No primeiro semestre, o Fundo Social repassou 189 cobertores.

A presidente do Fundo Social, Samara Aguilar, agradeceu a colaboração e a preocupação que o governo estadual tem com os municípios paulistas. “Com certeza, esta doação irá complementar nossa Campanha do Agasalho aquecendo o inverno de quem mais precisa”, destacou.