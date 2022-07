Caraguatatuba recebe R$ 15 milhões para recapeamento e equipamentos do Governo do Estado de São Paulo

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, esteve presente nesta quarta-feira (29), no Memorial da América Latina, em São Paulo, durante o evento de assinatura de convênios e entrega de equipamentos para as cidades paulistas. O evento foi promovido pelo Governo do Estado de São Paulo, através do novo governador, Rodrigo Garcia.

Durante a cerimônia, Aguilar Junior foi escolhido para simbolizar todos os prefeitos presentes ao assinar o convênio entre Caraguatatuba e Governo do Estado de São Paulo, que disponibilizou R$ 15 milhões para recapeamento. O investimento será utilizado na Fase 3 do Plano de Pavimentação Municipal de Caraguatatuba.

Além do investimento, Caraguatatuba recebeu um veículo picape 4×4 para patrulhamento através do programa Segurança no Campo que será utilizado pela Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, além de cadeiras anfíbias e cadeiras adaptadas para trilhas para a Secretaria de Esportes e Recreação e investimentos para a criação de uma nova academia ao ar livre no município.

“O Governo do Estado de São Paulo é um parceiro de Caraguatatuba. É uma alegria poder contar com a amizade e liderança do governador Rodrigo Garcia, que não mede esforços para conduzir São Paulo para frente. Os investimentos e equipamentos serão de suma importância para o município, que contribuirão para o andamento de nossas ações e projetos”, disse Aguilar Junior, prefeito de Caraguatatuba.

“Ao lado das pessoas que pensam como nós e ao lado das que não pensam, vamos prestar contas do que o Governo do Estado vem fazendo, para conduzir São Paulo para frente e promover avanço para todos”, disse Rodrigo Garcia, governador de São Paulo.

O Governador Rodrigo Garcia assinou nesta quarta-feira (29) 234 convênios entre a Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR) e 159 municípios paulistas. O investimento será de R$ 415,5 milhões em obras que auxiliarão na melhoria da infraestrutura urbana municipal. O Governador Rodrigo também entregou 135 veículos e maquinários no âmbito do Nova Frota – SP Não Para, com um investimento de R$ 47,2 milhões.

“Para nós, é um motivo de muita alegria estar chegando nessa etapa de convênios, realizando tanta coisa aqui por São Paulo”, destacou Rodrigo.