Multas de trânsito municipais também podem ser pagas por meio de PIX em São Sebastião

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Divisão de Processamento de Multas, vinculada à Secretaria de Segurança Urbana (SEGUR), informa que disponibiliza mais uma forma de pagamento das multas de trânsito efetuadas pelo município: o PIX.

De acordo com a Divisão, agora é também disponibilizado o pagamento por PIX. Para isso, a Prefeitura inclui no boleto de penalidade um QR Code (Código de resposta rápida, uma espécie de código de barras), que com o aplicativo da instituição financeira aberto direcionará para os dados da multa vinculado a Prefeitura de São Sebastião.

Para disponibilizar o boleto de penalidade, basta acessar no site oficial da Prefeitura, no link: http://www.saosebastiao.sp.gov.br/detraf_forms.asp clicar em Multas/Recursos, depois em Consulta Autuações e digitar a placa do veículo junto com o RENAVAM ou auto de infração.

A Divisão salienta que as outras formas de pagamento já disponíveis seguem normalmente, como o pagamento pelo RENAVAM (Registro Nacional de Veículos Automotores), em qualquer banco, eletronicamente, ou pelo código de barras disponível na notificação de penalidade ou boleto de penalidade em qualquer caixa eletrônico do Banco do Brasil com o cartão de débito de qualquer instituição financeira.

A Divisão explica que o sistema PIX vai facilitar, ainda mais, o acesso da população, principalmente os munícipes que não querem e têm dificuldade para ir à agência bancária e também para os não correntistas do Banco do Brasil, que não tem a possibilidade de pagar pela internet.

Mais informações

A Divisão de Processamento de Multas está instalada no prédio da SEGUR, Rua Amazonas, nº 84, Centro.

Dúvidas podem ser esclarecidas com a divisão pelo telefone 3892-1540, de segunda a sexta das 8h às 17h.

A Divisão esclarece também que no prédio do Agiliza (Avenida Guarda Mor Lobo Viana, nº 335, Centro) há um guichê para atendimento de pessoas que pretendem apresentar recurso de multas municipais e fazer o pedido de troca do condutor do veículo, que no momento da notificação dirigia o automóvel.

PIX

O sistema PIX foi criado pelo Banco Central do Brasil para facilitar pagamentos. Por meio do PIX, são permitidas transferências e pagamentos de uma conta eletrônica para outra em tempo real a qualquer dia e hora.

Os pagamentos instantâneos permitem transações a qualquer hora, momento e lugar para bancos diferentes dentro do Brasil.