Prefeitura de Caraguatatuba entrega 116 aparelhos auditivos para pacientes do Centro de Especialidades Médicas

A Prefeitura de Caraguatatuba entregou na manhã desta quinta-feira (30), 116 aparelhos auditivos aos pacientes do setor de Reabilitação do Centro de Especialidades Médicas (CEM), localizado no bairro Jardim Primavera.

Serão beneficiados 60 pacientes, sendo 56 com perda auditiva bilateral, que necessitam de dois aparelhos e quatro com perda unilateral, necessitando apenas de um aparelho.

A fonoaudióloga Mariana Tolosa orientou os pacientes sobre os cuidados durante o uso do aparelho e de como será a adaptação. “No início vocês vão estranhar um pouco, é normal no primeiro momento. Depois vamos ajustar o volume do aparelho e adequar conforme forem relatando”, explicou a fonoaudióloga.

Para a fisioterapeuta Dalmara Guida Nogueira, de 49 anos, a perda de audição estava prejudicando sua profissão. “Estava impossível manter um atendimento completo com meus pacientes. Estou ouvindo tudo agora, é estranho e emocionante ao mesmo tempo”.

A diarista Roseli do Nascimento Cruz, de 56 anos, recebeu o aparelho e relatou emocionada que agora é uma nova fase. “Minha perda auditiva já estava gerando briga em casa, principalmente com o marido, porque eu não ouvia mais nada. Agora ele vai ter que me aguentar”, disse em tom descontraído.

O prefeito Aguilar Junior participou da entrega e destacou que estão sendo beneficiados os pacientes em lista de espera até abril. “É um serviço extremamente importante, pois transforma o dia a dia dessas pessoas. É a Prefeitura melhorando a vida do cidadão”, disse.

Segundo a Secretaria de Saúde, o investimento total dos aparelhos auditivos gira em torno de R$ 81 mil, custeados com recursos do município.