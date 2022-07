Caraguatatuba registra saldo positivo em admissões no mês de maio

Números divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia, Caraguatatuba registrou no mês de maio saldo de 45 admissões com carteira assinada.

Conforme o Caged, foram 1.005 admissões e 960 desligamentos. O setor de Serviços foi o que mais contratou no período, onde 512 pessoas tiveram a carteira assinada e 466 foram dispensadas, resultando em um saldo de 46 empregados no período.

Em seguida, o ponto positivo foi para a Construção Civil, tendo 95 trabalhadores empregados e 69 desligados, com saldo de 26 pessoas mantidas no emprego.

A expectativa é que continue assim pelos próximos meses devido ao calendário de eventos programado pela Prefeitura, como 5º Festival Jazz e Vinhos, Festival da Tainha e do Camarão e o tradicional Festival Gastronômico Caraguá a Gosto.

Caraguatatuba também se prepara para alta temporada de verão com a qualificação da população. “No próximo mês está previsto o início do curso de inglês para pessoas que atuam com atendimento ao público. É mais uma forma de ter candidatos especializados ao comércio local”, explica o diretor do PAT, Allan Mattos.