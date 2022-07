Equipe de Ubatuba é campeã geral do Torneio Junino Paulista de ginástica rítmica

Neste final de semana, 50 atletas da Jê academia, representando a Prefeitura de Ubatuba, estiveram em Itapevi para participar do Torneio Junino Paulista e levaram o nome da cidade ao lugar mais alto do pódio. A equipe ganhou como campeã geral e ainda levou 14 medalhas.

O 14º Torneio Junino de Ginástica Rítmica do Estado de São Paulo foi organizado pela Gymny Dance e contou com a participação de aproximadamente 250 atletas de 14 municípios do estado.

Confira abaixo os resultados alcançados pela equipe de Ubatuba:

Primeiro lugar no Geral do Torneio Junino Paulista



Categoria mirim(7 e 8 anos)

Primeiro Lugar no Conjunto mãos livres

Ginastas: Ana Laura Gouvea, Iasmim Reis, Laura Juliane, Manuela Klopfer e Rafaella Braga

Categoria Pré-infantil (9 e 10 anos)

Primeiro lugar no Conjunto mãos livres

Ginastas: Gabriela Patrícia, Helena Dutra, Luara Padilha, Maria Júlia Coutinho e Yasmim Ferreira.

Terceiro lugar no Individual corda

Ginasta: Helena Dutra

Categoria Infantil (11 e 12 anos)

Segundo lugar no Conjunto 5 bolas

Ginastas: Ana Beatriz Nunes, Catherine Notaya, Isabella Fernandes, Isabelly Costa e Luara Fonseca

Terceiro lugar no Individual bola

Ginasta: Catherine Notoya

Categoria Juvenil (13 e 14 anos)

Primeiro lugar no Conjunto 5 bolas

Ginastas: Beatriz Mota, Bianca Macedo, Céu Vargas, Gabriela Santos, Lara Zanim e Yasmim Mantovani

Terceiro lugar no Conjunto 5 bolas

Ginastas: Amanda Vieira, Erin Trindade, Júlia Medeiros, Mellany Santos e Williane Barros.

Quarto lugar no Conjunto 5 bolas

Ginastas: Ana Clara Coutinho, Joseane Marcolino, Júlia Suzani, Rafaelly Gomes e Thaynara Albuquerque.

Terceiro lugar no Individual maças

Ginasta: Alice Santos

Terceiro lugar dupla corda

Ginastas: Céu Vargas e Bianca Macedo

Categoria Adulto ( acima de 15 anos)

Segundo lugar no Conjunto 5 arcos

Ginastas: Ana Júlia Almeida, Ana Caroline Santos, Carmem Amaral, Isabella Braga e Sarah Leal

Quarto lugar no Conjunto 5 arcos

Ginastas: Gabriela Oliveira, Jeniffer Germinari, Lara Suguimoto, Lila Mayr e Maria Clara Chaar.

Primeiro lugar no Individual masculino

Ginasta: Gabriel Augusto

Quarto lugar no Dupla corda

Ginastas: Arianne Rodrigues e Júlia Maia

Também participaram em duplas e individuais as ginastas: Ana Clara Aguiar, Larissa Benedicto, Munirah Meihy e Yasmim Cruz – que somando nota auxiliaram a equipe para conquistar o primeiro lugar geral.