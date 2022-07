Guarda Civil Municipal de Caraguatatuba: “Eu quero deixar um legado e vocês fazem parte disso”, diz Aguilar Junior em aula inaugural

Os candidatos à Guarda Civil Municipal (GCM) de Caraguatatuba participaram na manhã desta segunda-feira (04) da aula inaugural do curso preparatório, no Centro de Formação do Educador (Cefe) Profª Leny Bevilacqua, em São José dos Campos (SP).

O evento contou com a participação do prefeito Aguilar Junior; do secretário de Proteção ao Cidadão de São José dos Campos, Bruno Henrique dos Santos; do secretário de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão de Caraguatatuba, Marcel Giorgeti e do superintendente da GCM, Tenente Cláudio Dias.

O momento foi especial para o prefeito Aguilar Junior que deu boas vindas aos alunos e disse que o curso representa um legado para Caraguatatuba. “Façam o melhor, pois além da segurança pública, estamos lidando com o bem estar da população. Eu quero deixar um legado e vocês fazem parte disso, da história da Guarda Civil Municipal. Vamos levar o melhor ao nosso povo”, disse.

Os alunos também foram recebidos pelo comandante da GCM de São José dos Campos, Carlos de Queiroz Alvarez e pelo inspetor regional da GCM de São José e coordenador do curso de formação, Sansão Souza da Silva.

Às 6h de hoje, os alunos já embarcaram até o local do curso disponibilizado gratuitamente pela Prefeitura de Caraguatatuba partindo todos os dias de Caraguatatuba até o Cefe, com retorno às 17h.

Após aula inaugural, os alunos conheceram o local onde será a academia de treinamento pelos próximos quatro meses. A partir de amanhã (05), os candidatos receberão as apostilas para o início das aulas teóricas.

O acordo de cooperação técnica com a cidade de São José dos Campos visa a formação dos 70 candidatos à GCM e terá 640 horas, de acordo com o currículo para guardas municipais da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça.