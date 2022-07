Novo balanço registra aumento na emissão de alvarás para a construção civil em Caraguatatuba

A Secretaria de Urbanismo da Prefeitura de Caraguatatuba apresentou, na última sexta-feira (1º), números relacionados aos alvarás de construção civil emitidos entre abril e junho deste ano. De acordo com o levantamento, a quantidade de projetos aprovados na cidade registrou crescimento, em comparação ao mesmo período de 2021.

No ano passado, o segundo trimestre teve 297 pedidos atendidos. Agora, este número subiu para 322, um resultado que se consolida como o melhor dos últimos sete anos. Além disso, o saldo releva 119% de aumento, se comparado com os mesmos três meses de 2020, que somou 147 autorizações.

Para o secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo, o balanço demonstra um crescimento consolidado do setor. “À primeira vista, o resultado pode parecer estável ou ser considerado pequeno, mas se levarmos em conta a esperada recuperação econômica, o indicador aponta forte retomada das obras e aquecimento da construção civil no município”, destacou.

Os resultados positivos podem ser relacionados às adequações feitas pela Prefeitura na forma de analisar a documentação de projetos, visando reduzir o tempo de emissão de alvarás e possibilitar a construção de novas moradias e grandes empreendimentos na cidade, além da geração de emprego e renda.

Segundo a secretaria, a construção de uma casa unifamiliar gera aproximadamente 20 empregos diretos e indiretos, enquanto uma grande obra pode ter mais de 300 pessoas empregadas ou beneficiadas.

Ao todo, o município já contabiliza 638 alvarás de construção emitidos em 2022. O volume do primeiro semestre foi 21,7% superior à soma dos seis primeiros meses de 2021, quando foram dadas 524 licenças.

Os profissionais que precisam dar entrada em novos projetos e ‘habite-se’, devem entregar os documentos exigidos no protocolo do Paço Municipal, localizado na Rua Luiz Passos Júnior, 50, no Centro. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30.

Plantão de Dúvidas

A Secretaria de Urbanismo também disponibiliza um ‘Plantão de Dúvidas’ para tratar sobre documentação e demais temas relacionados ao desdobro e retificação de terrenos. O atendimento pode ser agendado pelo telefone (12) 3886-6060 ou e-mail urbanismo@caraguatatuba.sp.gov.br. A unidade está localizada na Avenida Brasil, 749, no Sumaré.