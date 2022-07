Sebrae promove palestra sobre formas de agregar artesanato e designer com Pedro Franco

O Sebrae-SP realiza nos dias 5 e 7 de julho duas importantes palestras com o renomado designer Pedro Franco sobre como agregar valor ao artesanato e lojas especializadas. As inscrições são gratuitas e os encontros são on-line, das 19h às 21h.

Nesta terça-feira (5) o tema abordado será Design & Artesanato, o Casamento Perfeito. O objetivo é ressaltar a importância do trabalho e da memória artesã, o diferencial produtivo através da valorização das raízes brasileiras, tendo como destaque o ser local como um diferencial em um mundo global.

Para esta palestra o interessado por se inscrever pelo link: https://bityli.com/CiIpRz

á na quinta-feira (7), a palestra será Designer, Artesão e Indústria, a Tríade da Transformação. Nesse caso, o objetivo é falar da importância da união do designer, da indústria e do artesão como diferencial competitivo e de agregação de valor, com abordagem sobre a valorização das raízes brasileiras como diferencial para o mercado interno e externo.

Para esta palestra o interessado por se inscrever pelo link: https://bityli.com/oFAGhI.

Importante destacar que essas palestras são voltadas para micros e pequenos empreendedores da indústria moveleira e de decoração, artesãos, comunidades artesãs e designers, destacando a importância do trabalho e memória artesã como ferramenta no desenvolvimento de produtos diferenciais que valorizam as raízes brasileiras e a agregação de valor que podem atingir nos mercados especializados de peças decorativas e utilitárias, com elementos de design da cultura brasileira.

“O artesanato brasileiro é diverso, multicultural e sempre conta uma história. A aproximação desse setor com o design e a indústria pode gerar grandes benefícios para todos” reforça o Sebrae.

As palestras servirão para apresentar aos participantes novas possibilidades de inserção do trabalho artesanal sendo o ponto de partida para um atendimento mais direcionado que auxilie na melhoria da competitividade dos negócios desse segmento.

Em caso de dificuldade para preencher a inscrição, o interessado pode procurar o Empreenda Já, em Caraguatatuba, à Avenida Engenheiro João Fonseca, 233, no Centro (lateral do supermercado Silvinha).

Sobre o palestrante

Pedro Franco é considerado um dos maiores expoentes do design brasileiro da atualidade. Além de suas criações autorais, é fundador e diretor de arte da Indústria A Lot of Brasil, pioneira na edição e fabricação de peças em solo brasileiro assinadas por designer globais.

Franco expressa em suas coleções as raízes brasileiras com um olhar singular. Criou o conceito denominado Brasilidade industrial através do qual expressa suas raízes brasileiras de diferentes formas, desenvolvendo novas matérias primas tecnológicas e sustentáveis a partir de sementes de frutos amazônicos, valorizando diferentes microregiões brasileiras como tema de suas coleções e criando técnicas na qual torna possível a industrialização de processos manuais.