Teatro Mario Covas recebe ‘Festival Dançar a Vida Caraguatatuba’ a partir desta quinta-feira

O Instituto Cultural Promodança em parceria com a Prefeitura Municipal, por meio da Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba, apresenta, de 07 a 17 de julho, o Festival Dançar a Vida Caraguatatuba, no TMC – Teatro Mario Covas.

As apresentações ocorrem de segunda a sexta-feira, a partir das 18h, e aos fins de semana, a partir das 16h. Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados com uma hora de antecedência na bilheteria do teatro, com exceção do último dia de apresentação, que se iniciará às 15h e terá entrada paga.

Participam do festival cerca de 500 bailarinos de academias e grupos de diversas cidades e Estados, como: São Paulo (SP), Suzano (SP), Ribeirão Preto (SP), Barra Bonita (SP), Mogi das Cruzes (SP), São José do Rio Preto (SP), Barretos (SP), Arapongas (PR), Londrina (PR), Uberaba (MG), além da anfitriã Caraguatatuba, com obras que foram selecionadas nos festivais de Danças de Suzano e Operah Danse; Festival de Danças de Barra Bonita; Caraguá em Danças; Festdam – Festival de danças de Mongaguá; Barretos em Danças; Festival de Danças de Arapongas; Prudente em Danças e Seletiva Dançar a Vida Caraguatatuba (Fábrica de Cultura).

Além das premiações de primeiro, segundo e terceiro lugar para cada modalidade e categoria, o Festival Dançar a Vida Caraguatatuba ofertará prêmios especiais, como: Prêmio Dançar a Vida Área Clássica; Prêmio Dançar a Vida Área não Clássica; Prêmio Academia Dançar a Vida Caraguatatuba 2022; Prêmio Coreógrafo, 1º, 2º e 3º lugar; Troféu Prêmio Criação; Prêmio Dançar a Vida Caraguatatuba 2022; Prêmio Jair Moraes, concedido ao melhor trabalho pela Comissão Julgadora; e o Gala Jorge Peña de Dança 2022, concedido as maiores médias entre os trabalhos que se consagrarem em primeiro lugar. Também serão concedidas Bolsas de Estudos, Vivências Artísticas e Contratos pela Comissão Julgadora do Festival.

Durante o evento também serão oferecidos Workshops, com participação aberta àqueles que não estiverem concorrendo no Festival. Em paralelo, ocorrerão apresentações no Palco Fundacc, que estará localizado na área externa do teatro, onde estarão reunidas as demais obras oriundas de seletivas anteriores ou diretamente inscritas para o local, cuja programação é diversificada e tem como objetivo oferecer ao público apresentações de qualidade em espaço aberto. Mais informações sobre vagas e participação podem ser adquiridas pelo e-mail: promodancaacademias@gmail.com ou pelo número: (11) 97391-7196.

Confira a programação completa:

PALCO PRINCIPAL (Palco Mario Covas)

Dia 7 de julho (quinta-feira) – a partir das 18h

Eliminatórias variações Junior A e B

Grand Pas de deux

Eliminatórias Solos: clássicos, livres – para as categorias com mais de cinco concorrentes

Dia 8 de julho (sexta-feira) – a partir das 18h

Eliminatórias variações Junior C, Sênior A e B

Grand Pas de deux acadêmico

Eliminatórias Pas de deux: todas as categorias com mais de 04 concorrentes

Eliminatórias Solos: contemporâneo e neoclássico: para categorias com mais de cinco concorrentes

Dia 9 de julho (sábado) – a partir das 16h

Conjunto clássico Infantil A

Conjunto Clássico Infantil B

Conjunto Clássico de repertório Junior I

Conjunto Clássico de repertório Junior II

Conjunto Clássico de repertório Amador I

Final das variações A e B

Dia 10 de julho (domingo) – a partir das 16h

Conjunto Clássico Junior I

Conjunto Clássico Junior II

Conjunto clássico de Repertório Amador II

Finais das variações: Junior C, Sênior A e B e Avançado

Dia 11 de julho (segunda-feira) – a partir das 18h

Solos, Duos e Trios Clássicos (a partir do Junior A e Juvenil)

Pas de deux – Final

Duos e Trios Repertórios

Solos, Duos e trios caráter de repertório

Conjunto clássico Amador I

Conjunto clássico Amador II

Dia 12 de julho (terça-feira) – a partir das 18h

Conjunto neoclássico: todas as categorias

Solos, Duos e Trios neoclássicos

Conjunto clássico lírico Junior I

Dia 13 de julho (quarta-feira) – a partir das 18h

Solos. Duos e trios (a partir do Junior A e Junior) Livres

Solos, duos e trios: dança do ventre

Conjunto livre musical

Conjunto dança do ventre

Conjunto danças folclóricas

Conjunto danças caráter de repertório

Conjunto clássico Lírico Amador I

Dia 14 de julho (quinta-feira) – a partir das 18h

Solos, Duos e Trios contemporâneo, todas as categorias

Conjuntos Contemporâneo – todas as categorias

Conjunto clássico lírico amador II

Dia 15 de julho (sexta-feira) – a partir das 18h

Solos, Duos e Trios Jazz, todas as categorias

Conjuntos Jazz todas as categorias

Solos, Duos e Trios em danças urbanas: todas as categorias

Conjuntos Danças Urbanas: todas as categorias

Dia 16 de julho (sábado) – a partir das 16h

Conjunto Estilo Livre Infantil I

Conjunto clássico lírico infantil I

Conjunto Estilo Livre Infantil II

Conjunto clássico lírico Infantil II

Conjunto Estilo Livre Junior I

Conjunto Estilo Livre Junior II

Conjunto Estilo Livre Amador I

Conjunto Estilo Livre Amador II

Dia 17 de julho (domingo) – a partir das 15h

Gala Jorge Penã de Dança: reapresentação das obras que obtiveram a maior pontuação dentro de sua modalidade, onde serão concedidos os prêmios especiais;

PALCO INTERMEDIÁRIO (Palco Fundacc)

Dias 7 e 8 de julho – quinta e sexta – a partir das 15h

Dia 9 e 10 de julho – sábado e domingo – a partir das 14h

Dia 14 e 15 de julho – quinta e sexta – a partir das 15h

Dia 16 de julho – sábado – a partir das 14h

Local: Avenida Goiás, 187, Indaiá, Caraguatatuba (Teatro Mario Covas)

Mais informações: (12) 3881-2623