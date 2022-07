Atletas de Bertioga conquistam 8 medalhas na 2ª etapa do Circuito do Litoral de Judô

Bertioga foi representada por 11 judocas da escolinha da Prefeitura, no último sábado (2), na 24ª edição do torneiro “José Vidal Sion”, evento que integra a segunda etapa do Circuito do Litoral de Judô, em Santos.

Originários do bairro Boraceia, os atletas conquistaram oito medalhas durante a competição. Na categoria sub-11, Aurea Lemos, do feminino pesado, alcançou o ouro e Jonas Tutihashi, do masculino médio, garantiu o bronze.

No sub-13, Julia Kato Lima, do feminino pesado, consagrou-se como a grande campeã na categoria. A atleta já é destaque nas competições que ocorrem na região. Ainda neste mês, Julia desembarca no Rio de Janeiro para representar a Cidade na 16ª Copa Rio Internacional de Judô.

No sub-15, David Varela, do masculino superligeiro, conquistou o ouro. Ainda no sub-15, Yan Victor, do masculino superligeiro, José Eduardo Marinho, do masculino meio médio, e João Guilherme Caldas, do masculino médio, ganharam a medalha de bronze.

O sub-18 foi defendido por Matheus Gadelha, do masculino meio leve, que saiu vitorioso com a medalha de bronze.

Ainda sem data definida, a próxima etapa do Circuito do Litoral será realizada em Praia Grande pela 11ª Delegacia Regional de Judô.

