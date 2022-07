Festival da Tainha & Pescados Caiçaras é realizado de 7 a 10 de julho em Caraguatatuba; veja programação

O 17º Festival da Tainha & Pescados Caiçaras será realizado entre os dias 7 e 10 de julho, no Entreposto de Pesca do Porto Novo, na região sul de Caraguatatuba. Com novo nome, o evento traz uma programação que reúne cultura, gastronomia, música, artesanato e outros atrativos.

Nesta edição, a festa espera comercializar mais de 15 toneladas de peixes nas mais variadas receitas e in natura. O público poderá degustar pratos já tradicionais como as tainhas espalmada (aberta) e recheada, além de pastel de camarão, porção de cação e outras opções gastronômicas. As iguarias serão vendidas a preços que variam entre R$ 7 e 80.

A atração será animada por artistas e bandas locais, começando na quinta-feira (7) com a apresentação do grupo Maracatu Odé da Mata, às 17h. Em seguida, tem o sertanejo de Wany Oliveira e do Zé Andrade. Na sexta-feira (8), a agenda musical tem início às 12h com Cesar Nanico, tendo ainda Pacelli, Ed Junior, Samba 5 e o grupo US’KARAS.

O fim de semana soma mais nove atrações, sempre a partir das 12h. O sábado (9) começa ao som do Duo FM, Lua & Rodrigo, Thykinho Solo, Iris Manz, Cristiano Fragoso. Já no domingo (10), a festa tem Samamba Brasil, Anderson Coelho in Trio e as bandas Luacaiana e Conexão Túnel do Tempo.

Com o objetivo de fortalecer a cultura, incentivar o turismo e movimentar a economia da cidade, a expectativa é reunir ao menos 30 mil pessoas durante os quatro dias de festa, que também terá a volta dos passeios de barco pelo Rio Juqueriquerê. Os moradores e turistas que tiverem interesse na atração devem procurar as empresas responsáveis no espaço do evento.

As barracas, boxes e estandes funcionarão na quinta-feira (7), das 18h às 22h, na sexta e sábado (8 e 9), das 12h às 22h e, no domingo (10), das 12h às 20h. O evento é organizado entre a parceria da Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo (Setur), e Associação dos Pescadores da Zona Sul de Caraguatatuba (Assopazca), com apoio do Conselho de Turismo (Comtur).

Programação musical

7 de julho (quinta-feira)

17h – Maracatu Odé da Mata

18h – Wany Oliveira

20h – Zé Andrade

8 de julho (sexta-feira)

12h – Cesar Nanico

14h – Pacelli

16h – Ed Junior

18h – Samba 5

20h – US’KARAS

9 de julho (sábado)

12h – Duo FM

14h – Lua & Rodrigo

16h – Thykinho Solo

18h – Iris Manz

20h – Cristiano Fragoso

10 de julho (domingo)

12h – Samamba Brasil

14h – Anderson Coelho in Trio

16h – Banda Luacaiana

18h – Banda Conexão Túnel do Tempo