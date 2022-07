Fundo Social de Caraguatatuba abre, nesta quarta-feira, inscrições para curso de Rotinas Administrativas

O Fundo Social de Caraguatatuba realiza nesta quarta e quinta-feira (6 e 7), inscrições para o curso de Rotinas Administrativas, em parceria com o Senai. Serão ofertadas 20 vagas para pessoas acima de 18 anos de idade.

As inscrições devem ser feitas, presencialmente, na sede do Fundo Social, das 9h às 16h. Os interessados devem ter o Nível Fundamental completo e apresentar RG, Título de Eleitor e comprovante de residência.

O curso ensinará sobre rotinas administrativas relacionadas ao fluxo de documentos internos e externos, de acordo com a natureza da empresa, legislação, procedimentos internos, normas ambientais, de qualidade e de segurança e saúde no trabalho.

As aulas iniciam no dia 13 de julho (quarta-feira), das 8h às 17h, com carga horária de 60 horas e serão realizadas no Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor (Cate), localizado na Avenida José Herculano, 7.495, no Travessão (Subprefeitura Sul). O curso encerra no dia 22 de julho (sexta-feira).

O Fundo Social fica na Rua José Damazo dos Santos, 39, no Centro (próximo ao banco Santander). Mais informações no telefone (12) 3897-5656.