Caraguatatuba tem dois atletas entre os melhores do Brasil no Bicicross

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Esportes e Recreação, participou no domingo (3), na cidade de Londrina (PR), do Campeonato Brasileiro de Bicicross. O município se destacou com dois atletas, que agora estão entre os melhores do Brasil na modalidade.

A competição, considerada a maior do país, contou com a presença de 570 atletas. Caraguatatuba foi representada por três atletas, sendo eles Bryan Silva Santos e Lorenzo Resende, na categoria Boys de 5 e 6 anos, e Matheus Cardoso, na categoria Boys 9 anos.

Por conta de uma queda, Bryan foi eliminado na competição ainda nas eliminatórias e terminou sua participação na 12° colocação. Já Lorenzo se consagrou sendo o 4° melhor do Brasil em sua categoria. Matheus sofreu uma queda na final, mas na recuperação acabou terminando a competição no 7º lugar.

De acordo com Edvaldo Ormindo, secretário de Esportes e Recreação de Caraguatatuba, o resultado vem do fruto do trabalho das atividades esportivas em Caraguatatuba.

“Essas crianças, apesar da idade, já tem uma responsabilidade muito grande e estão alcançando cada vez mais seu espaço na modalidade. O resultado é fruto de um trabalho sério, liderado pela gestão do prefeito Aguilar Junior, que não poupa esforços para incentivar a apoiar o esporte de Caraguatatuba”, declara.

Bicicross

A modalidade de Bicicross é ofertada gratuitamente pela Prefeitura de Caraguatatuba, através da Secretaria de Esportes e Projeto Nova Onda. O esporte é praticado a partir dos 4 anos na Pista de Bicicross, localizado na Avenida da Praia, no Centro.

A inscrição para essa e outras modalidades pode ser feita através do site https://novaondacaragua.com.br/fichainscricao.

Após preencher os campos solicitados e anexar os documentos, um e-mail de confirmação será enviado. Para atendimento presencial, basta se dirigir ao Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug), localizado na Avenida José Herculano, 50.

A inscrição no local é realizada das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira e é necessário apresentar cópias do RG, CPF e comprovante de endereço, além de atestado médico original e uma foto 3×4 para realizar a inscrição.

Menores de 18 anos e pessoas com deficiência (PcD) devem estar.