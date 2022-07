Festival do Camarão de São Sebastião reúne boa culinária e música ao vivo no bairro São Francisco

De 7 a 10 de julho, a Prefeitura de São Sebastião, por meio das Secretarias de Turismo (SETUR) e do Meio Ambiente (SEMAM), da Fundação Educacional e Cultural “Deodato Sant’Anna” (Fundass), com patrocínio da Amstel, realiza o 6º Festival do Camarão de São Sebastião.

O evento acontecerá na Praça do Convento, no tradicional bairro São Francisco, considerado a maior comunidade pesqueira de São Sebastião, e serão comercializados deliciosos pratos tradicionais caiçaras à base de camarão, como bobó, risoto, tempurá, caldos, além de doces e bebidas. Haverá também atrações musicais para animar o local.

Na quinta e na sexta-feira, o festival inicia a partir das 18h; já no sábado e no domingo, a partir das 11h.

Confira a programação:

07/07 (quinta-feira)

18h – Abertura

21h – Excene

08/07 (sexta-feira)

18h – Abertura

21h – Kiki Tavolaro

09/07 (sábado)

11h – Abertura

14h – Alle Teixeira

21h – Ruan Marques

10/07 (domingo)

11h – Abertura

12h – Rafael Dutra

14h – Barlavento

21h – Zé Sarapaté