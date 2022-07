Ubatuba adia início da cobrança da TPA para dia 20 de agosto

O início da cobrança da Taxa de Preservação Ambiental (TPA) que estava previsto para ter início dia 20 de julho, foi adiado em um mês, para 20 de agosto. A Secretaria do Meio Ambiente juntamente com o Consórcio TF Green, vencedor da licitação para implantação e administração da TPA, precisou modificar a data para atender toda a população e trabalhadores do município. Segundo o secretário do Meio Ambiente, Guilherme Adolpho, já são mais de 11 mil cadastros em dois meses.

A empresa tem atualmente três locais de atendimento presencial na região sul e central do município, nos endereços: Rua Pacaembu, 70 – Estufa I; Rod. Dr. Manoel Hipólito do Rego, Km 63, 3000 – Saco da Ribeira; Avenida Marginal B, 326 – Lagoinha. E o pedido de isenção e dúvidas pode ser feitos também através do site www.ecoubatuba.com.br, e-mail: contato@ecoubatuba.com.br ou WhatsApp (12) 99765-8500, nos horários de segunda à sexta-feira das 9 h às 17 h e aos sábados das 9 h às 13 h.

Consórcio TF Green venceu processo licitatório

O Consórcio TF Green foi a empresa vencedora do processo licitatório e já disponibilizou o site para informações e solicitação de isenção da taxa, que pode ser conferido no endereço www.ecoubatuba.com.br.

Locais de atendimento:

Rua Pacaembu, 70 – Estufa I

Rod. Dr. Manoel Hipólito do Rego, Km 63, 3000 – Saco da Ribeira

Avenida Marginal B, 326 – Lagoinha

Dúvidas

Site: www.ecoubatuba.com.br

E-mail: contato@ecoubatuba.com.br

Contato: (12) 99765-8500

Horários de atendimento de segunda à sexta-feira das 9 h às 17 h e aos sábados das 9 h às 13 h.