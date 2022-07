Banco do Povo de Caraguatatuba libera mais de R$ 90,1 mil em linhas de créditos para microempreendedores em junho

O Banco do Povo de Caraguatatuba liberou em junho R$ 90.150,30 em linhas de financiamento para microempreendedores. Esse valor é cerca de 8,4% maior que o volume liberado no mesmo mês em 2021. Ao analisar a quantia liberada no primeiro semestre de 2022, R$ 520.457,48, ele também é superior ao período do ano passado, quando foram assinados R$ 497.237,00 em contratos.

O resultado é considerado muito positivo pelo gestor do Banco do Povo, Cauê Rugio, até porque, no mês passado, o setor mudou de endereço e houve treinamento das equipes “Ficamos alguns dias fechados, por isso o volume não foi ainda maior”.

O balanço mostrou, ainda, que em junho foram recuperados R$ 46.976,12 referentes a contratos inadimplentes.

O Banco do Povo oferece linha de crédito que ajuda no crescimento do micro e pequeno empreendedor (MEI) que podem optar por programas como o Empreenda Rápido ou Empreenda Mulher.

Conforme Cauê Rubio, o micro e pequeno empreendedor que conseguem recursos junto ao Banco do Povo também contam com ações de fomento ao empreendedorismo como Empreenda Caraguatatuba e parcerias com a Associação Comercial, Sebrae, Senai e Fundo Social de Caraguatatuba.

Como obter um empréstimo do Banco do Povo

O Banco do Povo oferece linhas de crédito para investimentos comerciais, tanto para pessoa física (informal ou profissional liberal), como para empresas (com CNPJ). Os valores variam de acordo com a categoria, sendo até R$ 15 mil para pessoas físicas e R$ 21 mil para pessoas jurídicas. A taxa de juros pode ser de 0,35% a 1% ao mês.

O valor do crédito deve ser direcionado a necessidades do empreendimento, tais como melhorias estruturais, móveis, equipamentos, ferramentas, matéria-prima, despesas, entre outros.

As linhas disponíveis são Empreenda Rápido ou Empreenda Mulher, que em parceria com o Sebrae oferecem qualificação empreendedora como pré-requisito para a obtenção do crédito. A certificação pode ser obtida presencialmente no Sebrae, ou nos sites: http://www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br/empreendarapido/ e https://www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br/programas/empreendamulher/.

Mais informações podem ser obtidas no Espaço Empreenda Já onde fica Banco do Povo, o Sebrae e a Sala do Empreendedor, na Avenida Engenheiro João Fonseca, 233, no Centro (ao lado do Silvinha). O atendimento presencial é das 9h às 16h. Contato por email: bpp.caragua@gmail.com ou caraguatatuba@bancodopovo.sp.gov.br; telefone: (12) 3883-1682 e whatsapp: (12) 99773-4811.

Outra opção para moradores da Região Sul é o Centro de Apoio ao Trabalhador e Microempreendedor (CATE) que fica à Avenida José Herculano, 7.495, no Travessão (Subprefeitura Sul), telefone (12) 3882-6170, com horário de atendimento das 8h às14h.