Bertioga conta com feira de adoção aos finais de semana

Para quem deseja adotar um animal de estimação, o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) está realizando feiras de adoção aos finais de semana. A ação acontece às sextas-feiras, das 9 às 13 horas, na Feira Livre. Já aos sábados e domingos, das 13 às 17 horas, na Casa da Cultura Emancipadora Professora Norma dos Santos Mazzoni.

Os interessados também podem conhecer seus futuros pets entrando em contato com o CCZ de segunda a sexta, das 9 às 17 horas, pelo telefone: (13) 3316-4079.

No processo de adoção, a pessoa interessada passa por uma entrevista para fornecer algumas informações, como: a segurança da casa, se já teve ou tem um animal, se há crianças na residência, além de algumas orientações sobre acompanhamento veterinário.

Após as perguntas, cumprindo os requisitos, o novo tutor deve assinar um termo de responsabilidade, apresentar uma cópia do RG e do comprovante de residência, na formalização do processo de adoção. Assim sendo, o animal pode ser levado até o novo lar.

Todos os cães e gatos disponíveis para adoção estarão vacinados, castrados e vermifugados.

Serviço

– Feira Livre: Av. 19 de Maio, próximo à Praça dos Emancipadores;

– Casa da Cultura Emancipadora Professora Norma dos Santos Mazzoni: Av. Tomé de Souza, 130, Centro.