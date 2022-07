UAMI de Caraguatatuba acompanha 144 casos de hepatites B e C e reforça importância do teste rápido

A Unidade de Atendimento a Moléstias Infectocontagiosas (UAMI) da Prefeitura de Caraguatatuba reforça a importância da Campanha ‘Julho Amarelo’ para identificar, através do teste rápido, possíveis casos de hepatites virais.

A atenção vai para as hepatites B e C que causam inflamações no fígado e, por serem silenciosas, quando descobertas já estão evoluídas, causando cirrose ou até câncer de fígado.

São transmitidas pelo sangue, por meio da relação sexual ou em situações rotineiras, no compartilhamento de alicates de unha e também por injeções ou feridas provocadas por material contaminado.

A hepatite B não tem cura, mas com o tratamento adequado é possível ter uma boa qualidade de vida. A boa notícia é que existe vacina e, hoje em dia, é administrada no bebê nas primeiras horas após o nascimento. Caso o adulto nunca tenha tomado, pode procurar a rede pública para imunização.

Já a hepatite C não tem vacina, mas tem cura, porém, é mais perigosa com alto índice de câncer de fígado e é a principal causa de transplantes hepáticos.

A doença nem sempre apresenta sintomas, mas quando aparecem se manifestam na forma de cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras.

A melhor opção sempre será a prevenção com uso de preservativos, evitando o compartilhamento de objetos cortantes e com a realização dos testes rápidos ofertados gratuitamente na UAMI, de segunda a quinta-feira, das 9h às 15h e nas Unidades Básicas de Saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

No primeiro semestre deste ano, a UAMI realizou 745 testes rápidos de hepatite B e C. No mesmo período no ano passado foram 401 testes.

Uami

A Unidade de Atendimento a Moléstias Infectocontagiosas é um equipamento da Secretaria de Saúde que oferece os testes rápidos de HIV/AIDS, hepatites B e C e sífilis.

Também possui os serviços de Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), ambulatório de hormonização e o trabalho de prevenção em todo município e de capacitação dos profissionais de saúde para teste rápido e diagnóstico. O espaço também oferece, gratuitamente, preservativos masculino e feminino e gel lubrificante.

O teste rápido é aberto para toda população acima de 12 anos de idade. Caso o resultado seja positivo para alguma doença, é iniciado imediatamente tratamento com medicação de antirretrovirais para impedir a multiplicação do vírus no organismo e atendimento com médico infectologista, psicólogo, assistente social, nutricionista, enfermeiro e auxiliar de enfermagem. O local também faz coleta de exames de laboratório e citológico.

Confira a programação do ‘Julho Amarelo’:

Dias 20 e 21/07 das 8h às 17h – Fundacc: Capacitação teórica sobre ‘Teste Rápido’ para profissionais da saúde (enfermeiros, técnicos e auxiliares)

De 25 a 29/07 em horários fracionados – UAMI: Capacitação prática sobre ‘Teste Rápido’ para profissionais da saúde (enfermeiros, técnicos e auxiliares)

Dia 28/07 das 13h às 17h – AME: Teste Rápido de HIV/Hepatite B e C/ Sífilis para identificar e tratar casos positivos

Dia 29/07 das 9h às 11h – UAMI: Reencontro com pacientes que concluíram o tratamento e tiveram alta

Dia 30/07 das 9h às 17h – Praça do Museu: Dia D ‘Julho Amarelo’ com Teste Rápido para toda população

A unidade está localizada na Avenida Presidente Castelo Branco, 750 – Sumaré. O horário de funcionamento é das 7h às 17h.