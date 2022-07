Caraguatatuba está entre as cidades do Estado que mais investem no Terceiro Setor

Caraguatatuba é destaque em uma avaliação feita Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) e figura entre as cidades que mais investem em entidades ligadas ao Terceiro Setor.

Por meio de parcerias, convênios ou contratos, a Prefeitura de Caraguatatuba investiu, somente no ano de 2021, mais de R$ 167 milhões em repasses municipais. Entre 2019 e 2021 foram mais de R$ 414,6 milhões destinados ao Terceiro Setor.

No ranking estadual, a cidade aparece no 11º lugar entre os municípios com mais de 120 mil habitantes e na 28ª posição entre todas as cidades do Estado de São Paulo.

Em 2021, dezenas de entidades foram beneficiadas com recursos municipais, principalmente aquelas ligadas as áreas da saúde e assistência social. Entre as entidades estão: Organização Social João Marchesi, Instituto das Pequenas Missionárias (Santa Casa), Casa da Criança, Centro de Recuperação Renascer, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), Vila Vicentina, Associação de Amparo e Proteção à Criança e Adolescente, Instituto Pró Vida, Vila Vicentina, Lar São Francisco, Creche MEIMEI, Restitui, Associação de Amparo a Criança Deficiente, Associação de Combate ao Câncer, bem como Associação de Pais e Mestres de escolas municipais, entre outras.

O Painel do Terceiro Setor tem como objetivo apresentar, de forma simples e de fácil entendimento, um panorama das entidades do Terceiro Setor que receberam recursos públicos tanto no âmbito estadual como municipal, notadamente nas áreas da saúde, cultura, assistência social e educação.

Os dados foram obtidos do SIGEO (Sistema de Informações Gerenciais da Execução Orçamentária) e Sistema Audesp (Dados contábeis encaminhados ao TCE-SP pelos próprios municípios), atualizados em abril de 2022.

“Mais do que repasses financeiros, o meu sentimento é de gratidão a todas as entidades parceiras do município. O Terceiro Setor é imprescindível na execução das políticas públicas municipais. Apoiar as entidades é incentivar a organização da sociedade, promover o emprego, formar novos voluntários e gerar emprego e renda aos moradores da cidade”, destaca o prefeito Aguilar Junior.

Os dados do Painel do Terceiro Setor põem ser acessados no link https://painel.tce.sp.gov.br/pentaho/api/repos/:public:TerceiroSetor:terceiroSetor.wcdf/generatedContent?userid=anony&password=zero