Espetáculo de teatro de sombras projetado em espaços urbanos estreia em São Sebastião neste sábado (9)

Neste sábado (9), às 19h, o Núcleo Vraaa traz para o município de São Sebastião o espetáculo de sombras em grandes proporções “Garatuja Boom”. A apresentação acontecerá no Complexo Turístico da Rua da Praia e será aberta ao público.



Garatuja Boom é um trabalho transdisciplinar e parte das explorações entre as linguagens teatrais, visuais e performáticas para convidar o público a uma experiência de percepção através da interferência das formas animadas sobre as formas concretas das grandes cidades.



Na peça, um pequeno desenho feito num papel ganha vida e precisa enfrentar o medo para conhecer diversas outras criaturas e formas que habitam o mundo. Porém, a história desse pequeno desenho é contada em um espetáculo de sombras projetado em espaços urbanos ao ar livre por meio da manipulação de diversos equipamentos de luz, como lâmpadas, lanternas, projetores e retroprojetores. Para completar, uma trilha sonora originalmente composta para o espetáculo, é executada por um DJ ao vivo em um jogo coletivo com os manipuladores/performers e a iluminação.



As crianças também poderão participar da oficina “Brincando no Escuro”, que acontece no mesmo dia, às 10h, no Espaço Cultural Circo Navegador.



O espetáculo é um projeto cultural contemplado pelo Programa de Ação Cultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo (ProAC) e conta com o apoio da Prefeitura de São Sebastião, por meio da Fundação Educacional e Cultural “Deodato Sant’Anna” (Fundass).



Sobre a Oficina

Baseada em práticas lúdicas realizadas a partir de experimentações com sombras, a oficina Brincando no Escuro tem como ponto de partida revisitar a escuridão através de perspectivas criativas. A proposta artístico-pedagógica tem como uma das intenções extrapolar a comum associação do escuro ao medo, sentimento esse geralmente vivenciado na infância e possibilitar o encontro das crianças com diversas linguagens que se utilizam das sombras em suas criações.



Com 15 vagas, a oficina se desenvolve em jogos corporais com imagens, experimentação de diversos objetos, projeção de vídeos com grupos que se utilizam do escuro e das sombras para suas criações, divisão em grupos e proposição de criação coletiva e improvisações e compartilhamento de experiências.



Sobre o Núcleo Vraaa

Criado em 2019, o Vraaa é um núcleo transdisciplinar interessado em manifestações de caráter híbrido, o qual atua numa linha de proposição destinada a extrapolar o lugar da chamada cultura de infância através de processos criativos de instauração para a participação coletiva. As proposições são pautadas pelo uso de materialidades expandidas, bem como pela ativação exponencial do espaço. Vraaa é o primeiro trabalho do grupo e estreou em 2019 no Sesc Pompeia dentro do Projeto Artistança, sendo apresentado também em 2020 no Sesc Santo Amaro e em 2021 novamente no Sesc Pompeia no Projeto Coisas e Descoisas.



Serviço:

Garatuja Boom

Com o Núcleo Vraaa.

Dia 9 de julho, sábado, às 19h.

Complexo Turístico da Rua da Praia.

50 minutos | Livre | Gratuito.