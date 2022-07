Rodovia dos Tamoios contará com operação para Feriado da Revolução Constitucionalista

A Concessionária Tamoios realiza a partir desta sexta-feira (08) a operação para o Feriado da Revolução Constitucionalista. A Serra Antiga é utilizada como pista de descida (São José dos Campos > Caraguatatuba) e a Serra Nova como pista de subida (Caraguatatuba > São José dos Campos).

Em caso de necessidade, veículos extras (guinchos) serão colocados à disposição dos usuários que, junto com o aumento de efetivo, irão suprir o aumento de demanda por serviços. Nas praças de pedágio, a Operação Papa Filas também poderá ser acionada.

OBRAS

As obras com interferência no tráfego seguirão calendário específico.

As atividades na Serra Antiga, pista sentido litoral, estarão suspensas sexta (08) e sábado (09). As atividades na Serra Nova, pista sentido São José dos Campos, estarão suspensas no domingo (10).

Nos dias em que não houver suspensão, as obras poderão ocorrer condicionadas ao fluxo registrado na região.

RESTRIÇÃO DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS DE CARGA

Sentido Litoral: sábado (09) das 08h às 12h.

Sentido S. J. Campos: sábado (09) e domingo (10) das 15h às 23h.

O calendário de restrições e as portarias completas estão disponíveis no link: https://concessionariatamoios.com.br/a-tamoios/restricoes

Cerca de 66 mil veículos deverão trafegar pela Rodovia dos Tamoios entre os dias 08 e 10 de julho.

HORÁRIOS DE PICO

No site da Concessionária Tamoios (www.concessionariatamoios.com.br) e no Aplicativo Tamoios os usuários têm acesso a imagens de câmeras em pontos estratégicos da rodovia. Por meio delas é possível acompanhar as condições de clima e de tráfego na estrada.

SEGURANÇA NO NOVO TRECHO DE SERRA

O novo trecho de serra conta com 22 km de túneis e viadutos que ligam o Litoral Norte ao Vale do Paraíba. É muito importante que os usuários conheçam as orientações de segurança em túneis para uma viagem ainda melhor:

O que fazer antes de sair de casa

Confira o nível de combustível

Baixe o Aplicativo Tamoios (Rede Wi-Fi disponível nos túneis no primeiro semestre de 2022)

O que fazer antes de entrar no túnel

Acenda os faróis

Tire os óculos de sol

Observe e obedeça a sinalização. Não trafegue pela faixa se a indicação estiver com o X vermelho.

Atenção aos limites de altura: 5,50m

O que fazer dentro do túnel

Sempre observe as mensagens dos Paineis de Mensagem Variável no teto dos túneis que informam as condições de tráfego na rodovia (tais como, acidente, neblina…)

Mantenha distância segura do veículo à frente

Evite ultrapassagens desnecessárias

Não trafegue pelo acostamento

Evite mudar de faixa dentro do túnel

Jamais retorne ou trafegue de marcha à ré

Nunca pare na pista e, em caso de emergência, utilize o acostamento

Respeite os limites de velocidade

O que fazer em caso de congestionamento

Mantenha distância do veículo à frente mesmo que esteja se movendo lentamente ou esteja parado

Desligue o motor se você estiver parado há mais de um minuto

Ouça as mensagens emitidas pelos alto-falantes e siga todas as instruções passadas pelos operadores

O que fazer em caso de pane ou acidente

Se possível, pare no acostamento

Ligue o pisca-alerta

Desligue o motor do veículo

Solicite ajuda por um dos telefones de emergência disponíveis a cada 60 metros, acione o Botão SOS pelo Aplicativo Tamoios ou ligue 0800 545 0000

Aguarde a chegada das equipes de atendimento

O que fazer se o veículo estiver pegando fogo

Se possível, continue dirigindo para fora do túnel

Se não for possível dirigir para fora do túnel, pare o veículo, desligue o motor e saia dele imediatamente

Se você se sentir seguro, apague o fogo com um dos extintores disponíveis no Posto de Emergência (caixas vermelhas), localizadas no túnel a cada 60 metros. Se não se sentir seguro, evacue o túnel imediatamente por entradas ou saídas visíveis ou pelas saídas de emergência

Informe o ocorrido aos operadores da Tamoios, utilizando uma das opções: O botão de emergência existente nas saídas de emergência O botão de emergência existente ao lado dos hidrantes (caixas vermelhas) a cada 60 metros Acione o Botão SOS pelo Aplicativo Tamoios Ligue 0800 545 0000



O que fazer caso seja necessário evacuar o túnel

Ouça as mensagens emitidas pelos alto-falantes e siga todas as instruções passadas pelos operadores

Deixe o veículo parado, desligado, com as portas destrancadas e a chave na ignição. Isso é seguro e necessário, pois as autoridades podem precisar manobrar os veículos nos casos de emergência. Lembrando: o túnel é monitorado por câmeras.

Leve consigo somente documentos e objetos pessoais.

A evacuação pode ser feita pelas saídas de emergência disponíveis a cada 200 metros. Aguarde instruções nesse local. A sala de emergência, é um lugar seguro e monitorado.

Nunca circule pelo túnel de emergência sem a orientação e acompanhamento de um colaborador da Concessionária. O túnel é utilizado pelos veículos de emergência para os atendimentos e possui interfone, alto-falantes e câmeras

Assim que for seguro, as equipes de atendimento da Concessionária Tamoios fornecerão as orientações para voltar ao seu veículo

Orientações para veículos de carga

Antes de subir a serra, acesse o Posto Geral de Fiscalização (PGF) obrigatoriamente para pesagem e/ou verificação de temperatura do veículo

Verifique as condições mecânicas e o nível de combustível do veículo

Trafegue pela faixa da direita

Nunca ultrapasse dentro dos túneis

Em caso de transporte de Produtos Perigosos: sempre mantenha visível e correta a identificação do produto transportado, conforme a legislação vigente (ONU).

CANAIS DE COMUNICAÇÃO

O usuário também continua contando com os Serviços de Atendimento 24h (SAU) e totens de teleatendimento nessas unidades, rede Wi-Fi exclusiva para uso do Aplicativo Tamoios com Botão SOS (disponível nos trechos de Planalto e Serra Antiga), telefones de emergência a cada 60 metros nos túneis, 0800 545 0000 para emergências, iluminação no trecho da Serra Antiga e nos túneis, além de informações atualizadas sobre as condições de tráfego na rodovia no Twitter @Tamoios099 e na Rádio Web Tamoios.