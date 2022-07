Caraguatatuba se destaca como maior produtora de berinjela japonesa do Estado de São Paulo

Caraguatatuba é considerada uma das maiores produtoras de berinjelas japonesas do Estado de São Paulo. Em 2017 foi destaque, após enviar 31% da safra para o Entreposto Terminal de São Paulo (ETSP), para comercialização. Desde então, a produção na cidade cresceu de 398 para 439 toneladas em 2021.

A cidade já é produtora há mais de 30 anos do legume, que é um dos principais alimentos que compõe a merenda escolar.

De acordo com a Prefeitura, cerca de 1,5 tonelada do legume é fornecido anualmente para escolas municipais, desde 2018. O fornecimento é feito por produtores de Caraguatatuba, o que além de resultar em uma alimentação mais saudável, fomenta a agricultura familiar do município.

No sítio de Massaru Matsumoto, a berinjela japonesa é cultivada há mais de 40 anos. A colheita, durante a safra, é feita duas vezes por semana e são produzidos, em média, 50 caixas com 10 kg, totalizando 500 kg por colheita.

Ele conta que o diferencial do produto é o sabor e a textura. Além de mais adocicada, a qualidade do fruto cultivado na área rural é superior ao da berinjela comum vendida no mercado. “Quem experimenta só quer consumir dela. Ela é mais doce, não apresenta aquela acidez comum das berinjelas vendidas em supermercados”, disse.

A cultura da berinjela precisa de alta temperatura para o desenvolvimento e, por isso, o clima do Litoral Norte é bastante favorável.

De acordo com o agricultor, a maturação e colheita são fundamentais quando se fala da qualidade do produto final.

“A berinjela tem uma colheita diferenciada, ela tem um ponto de maturação certo para ser colhida, para que ela dure mais e ofereça um sabor melhor”, contou.

E o segredo da boa safra também é o investimento em tecnologia. O trabalho de irrigação não é mais manual. Agora muitos sítios possuem um sistema de irrigação, por meio de tubos de gotejamento de água, nutrientes e defensivos, o que evita desperdício de água.

Toda a produção de berinjela é escoada com agilidade em Caraguatatuba. A comercialização é feita com a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) e parte é adquirida pelo próprio município para o cardápio escolar e tem excelente aceitação.