Lutador de São Sebastião disputa luta internacional de Muay Thai na Colômbia

O atleta sebastianense, Manoel Damascena, o “Alan Du Bugre”, disputa Grand Prix Internacional de Muay Thai, no dia 06 de agosto, a partir das 18h, em Florencia, cidade do sul da Colômbia, na categoria 58 kg.

Nessa quinta competição internacional, agora apoiado pela Secretaria de Esportes (SEESP) de São Sebastião, considerada por Manoel Damascena, como uma das mais importantes de sua carreira, ele disputará o cinturão com outros três lutadores, sendo dois da Colômbia e um da Argentina, o cinturão. Ocorrerão duas lutas e os vencedores das primeiras lutas vão à final para disputar o cinturão.

O atleta de Muay Thai tem academia em São Sebastião – CT Alan Du Bugre, no bairro de Cambury, na qual é professor. Nascido em Porto Seguro (Bahia), reside em São Sebastião há 23 anos.

Ele começou cedo a praticar artes marciais. Aos sete anos começou na Capoeira, participou de diversos campeonatos e aos 16 anos já era instrutor e hoje é Contra Mestre. Aos 17 anos conheceu o Muay Thai e aos 20 anos fez a primeira luta.

Em seu cartel de competições, Damasceno tem 29 lutas no Muay Thai, sendo 12 amadoras, oito semiprofissional e nove profissionais, entre as quais tem 3 títulos importantes, no Campeonato Brasileiro, onde foi campeão três vezes (duas por título de cinturão e uma vez por classificação).

O atleta brasileiro possui quatro lutas internacionais, duas na Cidade do México e uma em Tijuana, a maior cidade do estado mexicano de Baixa Califórnia, situada na fronteira Estados Unidos-México; e outra em Buenos Aires, na Argentina, essa última realizada no dia 08 de maio.