Novo Museu Náutico de Ilhabela será inaugurado nesta quarta-feira (13)

A Prefeitura de Ilhabela inaugura nesta quarta-feira, 13 de julho, às 18h, o novo Museu Náutico de Ilhabela, no prédio da antiga Cadeia e Fórum, na Vila, centro histórico da cidade.

“Neste importante prédio histórico da cidade, vamos proporcionar mais uma unidade para visitação, fomentando o turismo na cidade e valorizando a história local”, destacou o Prefeito de Ilhabela, Toninho Colucci.

O Museu Náutico de Ilhabela exibirá uma coleção de peças provenientes de naufrágios, principalmente do Príncipe de Astúrias, além de 21 painéis com informações e imagens dos naufrágios e um painel de seis metros com a linha do tempo indicando naufrágios desde 1825 até 1990. Também apresentará a história dos faróis costeiros de Ilhabela, como o Farol Ponta do Boi, de 1900 e maquetes de embarcações.

Outra atração do Museu será a exposição sobre os naufrágios, resultado da recente pesquisa do historiador e arqueólogo Plácido Cali, que traz novos dados e imagens dos naufrágios e organiza as informações com base em documentação recolhida no Arquivo Público do Estado de São Paulo, Museu da Imigração, Porto de Santos, Arquivo do Tribunal Marítimo da Marinha do Brasil, Museu Marítimo de Barcelona, Biblioteca Náutica da Universidad de La Laguna (Espanha), Tyne & Wear Archives & Museums, Museu Nacional do País de Gales e outros.

“Uma importante conquista para a cidade que irá valorizar nossa história, neste prédio que é de grande relevância para a cidade. Quero agradecer o empenho do Prefeito Toninho Colucci na abertura do Museu Náutico de Ilhabela”, declarou o secretário de Cultura, Marquinhos Guti.

Naufrágios em Ilhabela

No arquipélago de Ilhabela há registro de 16 embarcações naufragadas e documentadas, além de mais 12 que necessitam confirmação, e várias outras desconhecidas, encontradas por mergulhadores.

Cronologicamente, as documentadas situam-se entre os anos de 1882 e 1990. Quase metade das embarcações naufragou entre 1900 e 1920. Entre elas, está o navio “Príncipe de Astúrias”, que naufragou em 1916.

Os incidentes com as embarcações muitas vezes foram resultado de fortes tempestades e a baixa visibilidade devido à falta de faróis costeiros, ou até mesmo a colisão entre os barcos.

Entretanto, outro fator foi a presença de magnetita nos afloramentos rochosos. Trata-se de um mineral magnético formado por óxido de ferro, cuja presença interferia e descompensava as agulhas das bússolas utilizadas até o início de 1990.

Sobre o prédio

Em outubro do ano passado (2022), um dos ícones da arquitetura local e peça fundamental da história da cidade, a antiga Cadeia e Fórum de Ilhabela voltou a ser administrado pela Prefeitura de Ilhabela.

A antiga Cadeia e Fórum de Ilhabela é um edifício antigo, localizado no centro histórico da cidade. Construído em 1914, antigamente no andar térreo funcionava uma cadeia e, no superior, havia o Fórum da cidade. Seu estilo tem como principal característica a arquitetura eclética. Atualmente, ele é tombado pelo Governo e considerado patrimônio histórico pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico.

Serviço: O Museu Náutico de Ilhabela fica localizado na Praça Coronel Julião, 115, na Vila, centro histórico da cidade.