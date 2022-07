Prefeitura de Caraguatatuba pinta mais de 3,6 mil metros quadrados em sinalização viária na cidade

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, prossegue com o trabalho de pintura das sinalizações viárias horizontais e colocação de placas em várias regiões do município.

Somente em junho, foram realizados mais de 3,6 mil metros quadrados de pintura e revitalização dos bairros de norte a sul do município e 15 vias foram beneficiadas com o serviço.

A Secretaria realizou a pintura de lombadas, vagas de curta duração, carga e descarga, vagas exclusivas para deficientes, idosos e ambulância.

O serviço foi executado na Avenida Eurico Gaspar Dutra, na Tabatinga, e Rua Mario Raul de Morais Andrade, no Massaguaçu, na região norte.

As equipes também estiveram na região Centro Sul, na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, no Tinga; Rua Joaquim José da Silva Xavier, Poiares; Avenida Ministro Dilson Funaro, Pontal Santamarina; Rua Olavo Bilac e Rua Sete, no Morro do Algodão. O serviço também foi realizado na Rua Carlos Faria Alvarenga, no Jaraguá; e Avenida José da Costa Pinheiro Junior, no Travessão e Perequê Mirim.

E os bairros da região Central que foram contemplados são: Avenida Acre, Rua Rodrigues Alves e Osíris Nepomuceno, no Indaiá; as Avenidas Miguel Varlez, Arthur Costa Filho, Frei Pacífico Wagner e Prisciliana de Castilho, no Centro, além da Travessa Benedito Aires Nepomuceno e Rua Tertuliano Fogaça, Caputera; e Avenida Dr. Aldino Schiavi, na Martim de Sá.

Ainda no último mês foram instaladas em torno de 50 novas placas sinalizadoras com o objetivo de complementar as marcações feitas nas ruas, informar sobre lombadas e ruas sem saída.

A manutenção e melhoria da sinalização são importantes para garantir o bom funcionamento do trânsito, auxiliando os motoristas e garantindo também os direitos e a segurança dos cidadãos.

O serviço segue a todo vapor e também será estendido a outros locais da cidade.