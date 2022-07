23º Festival do Camarão tem abertura oficial nesta quinta-feira em Caraguatatuba e conta com 11 dias de festa

O 23º Festival do Camarão começa nesta quinta-feira (14) com diversas atrações culturais, boa música, deliciosas refeições e muita diversão. A abertura oficial da festa será realizada às 19h, com a presença do prefeito Aguilar Junior e da presidente da Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba, Silmara Mattiazzo.

A expectativa da organização é que mais de 100 mil pessoas compareçam à Praça da Cultura (Avenida da Praia), no Centro, durante os 11 dias de festa, que ocorrerá em uma área de 3.600 metros quadrados com capacidade para 2.400 pessoas sentadas.

De acordo com a presidente da Fundação, Silmara Mattiazzo, “não poderíamos estar mais felizes em, mais uma vez, nos reunirmos à Comunidade Pesqueira do Camaroeiro para realizar esta belíssima festa. Com muita alegria e satisfação, damos as boas vindas a mais uma edição do festival mais tradicional da nossa querida Caraguatatuba”.

Nesta edição, o Festival do Camarão contará com 21 barracas, sendo 19 de alimentos/refeições preparados à base de camarão e mandioca e duas barracas de doces caseiros e tradicionais da região, com preços que variam entre R$ 7 a R$ 60.

Com o objetivo de valorizar, preservar, proteger e divulgar o patrimônio cultural e imaterial de Caraguatatuba para as gerações futuras, sobretudo o patrimônio cultural arraigado à vida pesqueira dos caiçaras do Litoral Norte de São Paulo, o Festival tem também como propósito ser fonte de geração de renda para a Comunidade Pesqueira, com exclusividade aos pescadores de camarão da Praia do Camaroeiro após o período de defeso.

O Festival do Camarão é uma realização da Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, por meio da Fundacc, em parceria com a Comunidade Pesqueira da Praia do Camaroeiro.

Atrações

Em sua 23ª edição, o Festival contará com uma extensa programação que promete agradar a todos os públicos. São mais de 35 atrações musicais de diversos gêneros, como: sertanejo, rock, pop, reggae, MPB – música popular brasileira e pagode. Além disso, terão apresentações de danças tradicionais, como o Samba de Tambor e o Fandango Caiçara, apresentações variadas de danças e o tradicional Forró, para colocar todo mundo pra dançar.

Neste ano, também serão montadas três tendas: Tenda de Artesanato, Artes Plásticas e Arte Variedades, com obras confeccionadas e comercializadas por artistas e artesãos regionais.

Fora isso, também haverá a Tenda Kids para a garotada e a Tenda da Cultura, onde será apresentada a Exposição Fotográfica: A História do Festival do Camarão, que trará registros da evolução da festa desde a sua primeira edição, com o intuito de reviver a memória de todos os homenageados; Sessões de Contação de Histórias e Causos regionais; Espaço para Escritores de Caraguatatuba exporem suas obras; Mini exposição sobre ‘Aves da Mata Atlântica’, de Roberto Egydio, que faz parte do acervo do MACC – Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba, além da exibição de filmes e documentários especiais com temas ligados à cultura caiçara e a venda de publicações feitas pela Fundação e Arquivo Municipal ‘Arino Sant’Ana de Barros’.

Aos devotos de São Pedro, haverá também um espaço de oração, onde ficará a imagem do padroeiro dos pescadores. Ao lado, a tradicional Casa Caiçara, onde será possível degustar o café preparado no fogão a lenha e bolos caseiros. Na outra ponta, a Casa da Farinha, e o Rancho Caiçara, onde serão realizadas atividades como: exposição de canoas, confecção de rede de pesca e outros trabalhos com cipó, cunhagem da canoa caiçara, rodas de conversa com pescadores e convidados sobre cultura e seus costumes, apresentações típicas e a gravação do Bate-papo Cultural, que abordará todas as atrações da festa.

Ainda durante o Festival, no último domingo de festa, dia 24, será realizada a tradicional Corrida de Canoa Caiçara, às 9h, na Praia do Centro. A atividade reúne canoeiros de todas as idades e cidades do Litoral Norte, com premiações para os três primeiros colocados de cada categoria, sendo elas: solo masculino, dupla masculina, dupla mista e dupla mista mirim e adulta. Além disso, serão realizados sorteios de brindes e um almoço de confraternização.

As inscrições para a corrida são gratuitas e podem ser realizadas até 30 minutos antes do início da largada. Para se inscrever é necessário apenas um documento com foto. Quem não tiver canoa poderá participar das baterias com embarcações que serão cedidas pela Fundação.

Confira a programação completa:

Dia 14 (quinta-feira)

19h – Abertura Oficial

20h –Diego Fernandes

22h –Terra Forte

Dia 15 (sexta-feira)

19h – Sessão Cinema: Caiçarada (Tenda da Cultura)

20h – Banda DGM

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura)

22h30 – The Dukes

Dia 16 (sábado)

12h – Duo FM

14h – Jazz & Cia

16h – Sessão Cinema: Outras Margens – Cultura Caiçara (Tenda da Cultura)

18h – Sessão Cinema: Caiçaras – Às Margens do Brasil (Tenda da Cultura)

19h30 – Danças

20h – PDA SAMBA – banda

21h – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura)

22h – Jhon Henrique e banda

Dia 17 (domingo)

12h – Gerard Sher

14h – Carlinhos Guilbert trio

16h – Washington e Zé da Viola

17h – Sessão Cinema: Fandango Caiçara – Revelando São Paulo (Tenda da Cultura)

17h30 – Sessão Cinema: Neco – Caiçara, Artesão e Folião (Tenda da Cultura)

18h – Sessão Cinema: Ilha do Cardoso (Tenda da Cultura)

19h – Danças

19h30 – Concerto com a Banda Carlos Gomes

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura)

21h – Grupo Outra Pegada

22h30 – Conexão Central

Dia 18 (segunda-feira)

19h30 – DJ Atare

Dia 19 (terça-feira)

19h30 – DJ Douglas Pinheiro

Dia 20 (quarta-feira)

19h – DJ Miro

21h – Radar 80

Dia 21 (quinta-feira)

13h – Samamba duo

19h30 – Forró de todos

22h – Bichos da costeira

Dia 22 (sexta-feira)

13h – Choro de Malandro

18h – Sessão Cinema: Caiçarada (Tenda da Cultura)

19h – Danças

19h30 – Samba de Tambor com Mestre Angolinha

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura)

21h – Banda Feira Livre

22h30 – Simplicidade S.A.

Dia 23 (sábado)

12h – Cinema mudo

14h – Tikinho e trio

17h – Sessão Cinema: Fandango Caiçara – Revelando São Paulo (Tenda da Cultura)

17h30 – Sessão Cinema: Caiçaras – Às Margens do Brasil (Tenda da Cultura)

19h – Danças

19h30 – Grupo de Fandango Caiçara do Mestre Pedrinho

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura)

21h – Festival Sertanejo com: Jaque Ferreira, Monique Ellyn, Sarah Louzada, João Marcos e Vinícius, Bárbara Reis, Zé andrade, Luana Souza, Wanny Oliver, Kah Chagas, Fran Borges, Douglas Ramos

Dia 24 (domingo)

8h – Credenciamento para Corrida de Canoa Caiçara

9h – Corrida de Canoa Caiçara

12h – Entrega de premiação e almoço da Corrida de Canoa

13h – Quarteto Azul Marinho

17h30 – Sessão Cinema: Neco – Caiçara, Artesão e Folião (Tenda da Cultura)

18h – Sessão Cinema: Outras Margens – Cultura Caiçara (Tenda da Cultura)

19h30 – Saquaritá

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura)

21h30 – Forró Brazeiro

RANCHO CAIÇARA

– Exposição das Canoas e a Tradicional Canoa de Pano

– Senhor Miguel tecendo a rede de pesca e realizando trabalhos com cipó

– Cunhagem da canoa caiçara

– Rodas de conversa com pescadores e convidados sobre a cultura caiçara e seus costumes

– Apresentações típicas

– Gravação do bate papo cultural direto do rancho, abordando todas as atrações da festa

TENDA DA CULTURA

– Exposição Fotográfica: a História do Festival do Camarão

– Contação de Histórias Caiçaras – Nhá Rita e Leco Borba

– Espaço ‘Escritores de Caraguatatuba’

– Venda de publicações da FUNDACC e Arquivo Municipal ‘Arino Sant’Ana de Barros’

– Mini Exposição ‘Aves da Mata Atlântica’ – de Roberto Egydio | MACC – Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba

Serviço

23º Festival do Camarão de Caraguatatuba

Data: 14 a 24 de julho

Horário de funcionamento: das 10h à 0h

Abertura Oficial: 14 de julho – às 19h

Local: Avenida Dr. Arthur da Costa Filho (Avenida da Praia), Centro

Mais informações: www.fundacc.sp.gov.br | (12) 3897-5660