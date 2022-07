Caraguatatuba participa do Anime Friends em SP e lança 2ª edição do Geek Games 2023

O prefeito Aguilar Junior esteve presente na abertura do Anime Friends, em São Paulo, na última sexta-feira (8), neste que é considerado o maior festival de cultura pop asiática da América Latina.

O evento contou com um estande da Prefeitura de Caraguatatuba e o prefeito aproveitou para divulgar e lançar a 2ª edição do Geek Games 2023, que será realizado de 5 a 7 de maio de 2023, na Praça da Cultura, no Centro, com diversas atrações como vídeo games, Lan Party, card games, jogos de tabuleiro, batalha medieval, dubladores, youtubers, torneio cosplay e muito mais.

O prefeito Aguilar Junior destacou ser um momento de alegria, já que por conta da pandemia, a cidade ficou dois anos sem promover a feira. “Para você que gosta desse evento, já anota na agenda, é uma grande oportunidade de reunir amigos e trocar experiências”, disse.

Aguilar Junior ainda relembrou a primeira edição do Geek Games realizada em 2020. “Mais de 9 mil pessoas visitaram o evento durante três dias. Para ano que vem buscamos, através do Anime Friends, novos expositores e atrações. Em breve divulgaremos a programação completa e contamos com a participação de todos para que seja mais um sucesso”, ressaltou.

A abertura do Anime Friends contou com a presença do governador Rodrigo Garcia, que na oportunidade, esteve junto ao prefeito Aguilar Junior. O prefeito agradeceu as benfeitorias recebidas, principalmente o início do recapeamento de vicinais na região sul, e reforçou que aguarda ansioso o início do recapeamento na SP- 55 e a abertura integral do Hospital Regional.

No primeiro dia de Anime Friends, 30 alunos da EMEF Luiz Ribeiro Muniz, do bairro Martim de Sá, visitaram o festival. Os estudantes do 6º ao 9º ano puderam vivenciar pela primeira vez a experiência de um evento fora da cidade e contam que superaram as expectativas e aguardam ansiosos o Geek Games, em Caraguatatuba.

Personagem cosplay representa Caraguatatuba

Giovanna Custódio Chincoa Cruz, de 21 anos, é ex-estagiária da Prefeitura de Caraguatatuba e representou a cidade como cosplay com a personagem Abby do filme Turning Red da Disney.

Para Giovanna foi uma experiência incrível presenciar novamente um evento pós-pandemia. “Senti falta da sensação de estar próxima das personagens que eu gosto e de encontrar amigos de longe. É muito bom conseguir voltar a presenciar tudo isso novamente. Para quem gosta desse universo, é um mundo mágico e recomendo conhecer a Geek Games 2023”, destacou.

Cosplay é um termo em inglês, formado pela junção das palavras costume (fantasia) e roleplay (brincadeira ou interpretação). É considerado um hobby onde os participantes se fantasiam de personagens fictícios da cultura pop japonesa.