Fundo de Solidariedade de Ilhabela abre inscrições para cursos de qualificação profissional

O Fundo Social de Solidariedade de Ilhabela abriu nesta segunda-feira (11), as inscrições para 16 cursos de qualificação profissional. Os interessados devem comparecer na sede do Fundo Social, das 9h às 16h.

Os cursos de qualificação profissional visam capacitar a população de Ilhabela, para o mercado de trabalho em diversas áreas. “Estamos trabalhando para qualificar as pessoas para que elas possam atuar no mercado de trabalho, gerando renda para suas famílias e garantindo o sustento dela”, declarou a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Ilhabela, Eloisa Colucci.

As oficinas ofertadas são: assistente de cabeleireiro; depilação e designer de sobrancelhas; manicure e pedicure; costura; marcenaria; grafite; biscuit; renda de bilro; culinária; panificação; informática básica; crochê; bordado; pintura; mosaico; e miniaturas de casas caiçaras.

Podem se inscrever para os cursos pessoas a partir dos 16 anos, que devem apresentar no ato da inscrição a cópia do RG, CPF e comprovante de residência, até o dia 22 de julho.

Serviço: A sede do Fundo Social de Solidariedade fica na rua Guaiamu, 56 – Perequê.