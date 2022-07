Novo Hipermercado vai gerar 250 empregos diretos em Ubatuba

A chegada de uma nova rede de hipermercados em Ubatuba prevê a geração de 250 empregos diretos. Na última semana, o grupo anunciou a inauguração da primeira unidade no município, prevista para ser aberta ao público em outubro deste ano.

Representantes do empreendimento estiveram no gabinete da prefeita Flávia Pascoal na última semana para discutir detalhes da chegada da nova loja, que ficará sediada às margens da Rodovia Oswaldo Cruz, 850, no bairro Mato Dentro.

De acordo com diretor de Operações do Grupo, Fernando Shibata, além das 250 oportunidades de empregos diretos, o espaço ainda contará com uma espécie de centro comercial, que contará com 36 lojistas de diversas categorias como: alimentação, açaiteria, sorvetes, lanches, sucos naturais, chocolateria, cafeteria, lotérica, salão de beleza feminina, barbearia, ótica, drogaria, moda praia, além de artesanatos, bijuterias, folheados, prataria, acessórios para celulares, vendas e consertos de bikes, chaveiro, lavanderia, petshop e agência de viagens.

“Ubatuba sempre esteve em nosso plano de expansão. Estamos felizes em fazer parte do progresso dessa cidade através da geração de empregos e renda. Vamos entregar uma loja moderna com preços competitivos focando em uma boa experiência de compras para os nossos clientes”, avaliou Shibata.

A prefeita Flávia também comemorou a escolha de Ubatuba pelo Grupo. “Essa será mais

uma importante fonte de trabalho e renda para a população de Ubatuba, aumentando a competitividade. Nós estamos muito felizes e esse é um dos compromissos da nossa gestão”, reafirmou.

“Nós só agradecemos e vislumbramos muitas vitórias na parte e econômica do município, e na geração de emprego e renda, uma vez que já temos feito um trabalho na assistência social, capacitando a mão-de-obra e preparando as pessoas para essa inserção no mercado de trabalho”, acrescentou a prefeita.

Seleção

O envio do currículo para participar do processo seletivo para as vagas disponíveis deve ser realizado de forma online, no endereço https://shibatasupermercados.gupy.io/ . Basta selecionar a unidade desejada e conferir as categorias. Para Ubatuba, são oportunidades como açougue, confeitaria, depósito, empacotador, atendimento, operador de caixa, limpeza, reposição de loja, rotisseria e segurança-fiscal de piso.

De acordo com o secretário de Assistência Social de Ubatuba, Anderson Paiva dos Santos, quem apresentar dificuldades em fazer a inscrição online pode comparecer à unidade do Poupatempo, que fica na avenida Thomaz Galhardo, 1.172 , centro, e os funcionários vão oferecer todo o suporte.

Estrutura

A loja contará com mais de 350 vagas de estacionamento, sendo a maioria coberta, 28 check-outs, 4.000 m² de área de vendas climatizada, além da oferta de mais de 30 mil itens que é um dos diferenciais do Grupo. Além dos setores tradicionais, a loja se destaca pelos setores de bazar, rotisseria, pizza assada, Daiso e adega com mais de 500 rótulos.

Interessados em ser lojistas do centro comercial podem entrar em contato pelo e-mail: aluguel.lojas@shibata.com.br