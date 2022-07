CCZ de Caraguatatuba disponibiliza 30 animais para adoção no próximo sábado

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), promove no próximo sábado (16), das 9h às 13h, a sexta Feira de Adoção de Cães e Gatos com 30 animais. Neste ano, 76 animais já foram adotados.

Para adotar um animal é necessário ter mais de 18 anos, apresentar cópias de documento com foto, CPF e comprovante de residência. O adotante também precisará preencher um questionário e passar por uma breve entrevista com os profissionais do CCZ.

O CCZ reforça que os cães e gatos estão clinicamente saudáveis, vacinados contra raiva, vermifugados e preparados a participar do Programa Municipal de Castração.

Segundo o coordenador do CCZ, Guilherme Garrido, no momento da adoção é reforçado sobre a posse responsável. “Durante a entrevista com o adotante avaliamos se ele realmente possui condições de cuidar do animal. Além de ser um ato de amor, exige responsabilidade e comprometimento”, explica Guilherme.

O CCZ reforça que o espaço também está aberto durante a semana para adoção. “Caso a pessoa tenha interesse e não possa comparecer no sábado, pode procurar o CCZ de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h”, explica Garrido.

Os pets que estão para adoção foram resgatados em situações de maus-tratos, por abandono, falta de higiene, alimentação, entre outros motivos. Por isso, ao adotar o pet, a pessoa estará proporcionando uma vida com condições mais adequadas ao animal.

Serviço

Feira de Adoção de Animais

Data: 16 de julho – sábado

Horário: das 9h às 13h

Local: Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) – Rua Ministro Dílson Funaro, 115 – Jardim Britânia – telefone: 3887-6888