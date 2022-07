EJA de São Sebastião abre matrículas para segundo semestre de 2022

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria da Educação (SEDUC), informa que estão abertas as matrículas para ingresso na Educação de Jovens e Adultos (EJA), no segundo semestre de 2022. Agora, os interessados em completar seus estudos também terão a oportunidade de ingressar no novo polo da EM Prof.ª Edileusa Brasil Soares de Souza, de Maresias.

O município possui no momento cinco polos de EJA, sendo eles: EM Prof.ª Joana Alves dos Reis, do Canto do Mar, EM Prof.ª Nair Ribeiro de Almeida, de Juquehy, EM Prof.ª Patrícia Viviani Santana, da Topolândia, EM Prof. Antonio Luiz Monteiro, de Boiçucanga e EM Prof.ª Edileusa Brasil Soares de Souza, de Maresias, todos com vagas abertas.

Para realizar a matrícula, basta entregar os documentos pessoais exigidos no polo que deseja integrar, que são RG, CPF, comprovante de residência e histórico escolar. As aulas iniciam no dia 25 de julho.

Serviço

EM Prof.ª Edileusa Brasil Soares de Souza

Endereço: Rua Projetada, 33 – Maresias

Atendimento: de 2ª a 6ª feira, das 8h às 17h

Contato: (12) 3865-5256 / (12) 3865-5371

EM Prof.ª Joana Alves dos Reis

Endereço: Rua do Parque, 30 – Canto do Mar

Atendimento: de 2ª a 6ª feira, das 8h às 17h

Contato: (12) 3861-1302 / (12) 3861-2828

EM Prof.ª Nair Ribeiro de Almeida

Endereço: Rua Maria Madalena Faustino, 870 – Juquehy

Atendimento: de 2ª a 6ª feira, das 8h às 17h

Contato: (12) 3863-1627

EM Prof.ª Patrícia Viviani Santana

Endereço: Av. Prof. José Machado Rosa, 349 – Topolândia

Atendimento: de 2ª a 6ª feira, das 8h às 17h

Contato: (12) 3892-5009 / (12) 3892-5519

EM Prof. Antonio Luiz Monteiro

Endereço: Estrada do Cascalho, 1.409 – Boiçucanga

Atendimento: de 2ª a 6ª feira, das 8h às 17h

Contato: (12) 3865-2644 / (12) 3865-3613