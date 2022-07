Prefeitura de Caraguatatuba realiza operação Tapa-Buracos e limpeza de pontos de ônibus de Norte a Sul da cidade

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, divulgou o balanço das atividades de tapa-buraco e limpeza de pontos de ônibus no mês de junho e mostrou que 25 bairros foram contemplados com as ações.

Ao todo, 496 buracos foram tapados no último mês. A operação foi realizada nos bairros Tabatinga, Massaguaçu, Olaria, Martim de Sá, Casa Branca, Cidade Jardim, Caputera, Rio do Ouro, Jaraguazinho, Centro, Jaqueira, Tinga, Indaiá, Pontal Santamarina, Porto Novo, Travessão e Perequê-Mirim.

O objetivo foi diminuir, principalmente, os danos sofridos pelo asfalto com o tráfego de veículos. E para reparar o problema foi aplicada uma camada de massa asfáltica nos pontos de desgaste.

Os atendimentos referentes à tapa-buraco se deram por meio da Central 156 e por meio de ofícios. Em junho, a Secretaria também realizou o reparo de 14 cabeceiras.

Já as equipes voltadas ao trabalho de limpeza e revitalização dos pontos de ônibus estiveram de norte a sul da cidade atendendo os bairros do Massaguaçu, Tabatinga, Sumaré, Morro do Algodão, Cantagalo, Jetuba, Prainha, Jardim Primavera, Estrela D’Alva, entre outros.

O serviço se concentrou na limpeza dos abrigos de ônibus, em especial, da retirada de adesivos e colas dos vidros. Para isso, foram utilizados uma máquina VAP, detergente, cloro e solvente.

As equipes finalizaram o trabalho com a pintura das guias em frente aos pontos, com tinta amarela e branca.

Ainda de acordo com o balanço da Secretaria de Mobilidade Urbana, em junho foram feitos o conserto e limpeza de 22 lixeiras com máquina de solda, além da instalação de 10 lixeiras nos pontos de ônibus e uma na sede da secretaria.

Os serviços visam à melhoria das ruas e avenidas no município, além da qualidade nos pontos de ônibus com a higiene dos locais, que são utilizados regularmente pelos usuários do transporte público.