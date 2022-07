2º Festival Gastronômico do Quilombo da Fazenda tem novidades na programação

No próximo fim de semana, de 15 a 17 de julho, o Quilombo da Fazenda realiza seu segundo Festival Gastronômico. Fortalecendo o Turismo de Base Comunitária, valorizando a riqueza de uma cultura que tem mais de 200 anos de história. O evento ocorrerá na Praia da Fazenda.

Com o slogan “muito sabor, muita cultura”, estão previstas apresentações culturais e musicais que compõem uma programação recheada, além de oferecer, no último dia, a comercialização de feijoada com opção vegana para interessados.

Organizado pelo Quilombo da Fazenda Picinguaba, o evento conta com o apoio da Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba – Fundart.

A Comunidade Remanescente quilombola local é formada por cerca de 50 famílias descendentes de africanos escravizados, que hoje carregam toda herança cultural e histórica.

Sexta-feira – 15 de julho

10h – Abertura do festival – almoço com som ambiente

18h – Roda de Jongo

20h – Sementes do Prumirim

22h – Realidade Negra

Sábado – 16 de julho

12h – Almoço

14h – Oficina Abayomi com Bethânia Souza

15h – Pé de chão samba de roda

16h – Congada São Benedito

18h – Grupo nega Pisô

20h – Trio Ynaê

22h – Fandango do Bacurau

Domingo – 17 de julho

14h – Grupo no Bem Bom

16h – Grupo Cultural Bardeia