Arraiá Caiçara inicia nesta sexta-feira com extensa programação cultural celebrando a temporada de inverno em São Sebastião

De 15 a 24 de julho, a Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria de Turismo (SETUR) e da Fundação Educacional e Cultural “Deodato Sant’Anna” (Fundass), com patrocínio da Amstel, realiza, no Complexo Turístico da Rua da Praia, o tradicional Arraiá Caiçara de São Sebastião 2022.

Considerado um dos maiores arraiás do Litoral Norte de São Paulo, o evento contará com uma extensa programação, repleta de atividades como apresentações e intervenções culturais, shows musicais com artistas locais e regionais, praça de alimentação com 48 stands de doces e salgados tradicionais dos festejos juninos e da cultura caiçara, food trucks, quadrilha junina de bonecos gigantes e de pernas de pau, orquestras de violas, forró e muito mais, sempre a partir das 17h.

Valorizando os artistas locais e a cultura popular através da música sertaneja, nos dias 21 e 22 de julho, a partir das 19h30, acontecerá o Festival Sertanejo, um concurso de cantores da região voltados para intérpretes profissionais ou amadores.

Para quem quiser relembrar ou conhecer como eram as casas caiçaras de antigamente, ouvir histórias, apresentações culturais e degustar a culinária tradicional, a Casa Caiçara estará aberta ao público, sempre das 17h às 22h.

No festival, seu animal de estimação é muito bem-vindo, pois o evento será totalmente petfriendly. O espaço estará de portas abertas para os animais de estimação poderem acompanhar seus donos.

O Complexo Turístico da Rua da Praia está localizado na Avenida Dr. Altino Arantes, s/n, no charmoso Centro Histórico de São Sebastião. O turista que se interessar em descer a serra, durante os dez dias do Arraiá Caiçara, encontrará atrações para todas as idades, incluindo boa gastronomia, excelentes meios de hospedagem, vendas de artesanato, praias de águas cristalinas e passeios bucólicos entre casarões históricos do século XVII.

Programação completa do Arraiá Caiçara:

15 de julho (sexta-feira)

17h às 22h – Casa Caiçara, com Lavínia de Mattos

19h – Dixeland Folia

19h – Talho, o Espantalho

19h – Show Musical com a Banda Manauê

20h – Quadrilha em pernas de pau

21h – Show Musical com o Grupo Esperança Caipira

22h30 – Quadrilha em pernas de pau

16 de julho (sábado)

17h às 22h – Casa Caiçara, com Geraldo De Buta

19h – Dixeland Folia

19h – Talho, o Espantalho

19h – Odair, o pescador de sonhos

20h – Quadrilha de Bonecões da Mantiqueira

21h – Show Proseio com a Banda Cabelo de Milho

22h – Show com Vander de Paula

17 de julho (domingo)

17h às 22h – Casa Caiçara, com Tune da Sanfona

17h – Retreta da Banda Municipal “Maestro Manoel Ladislau de Mattos”

19h – Talho, o Espantalho

19h30 – Apresentação da Orquestra de Viola Estrela de Ouro

21h – Show com o Grupo Zé Sarapaté

18 de julho (segunda-feira)

17h às 22h – Casa Caiçara, com Sebastião Salomão

19h – Dixeland Folia

20h30 – Show com Rafael Dutra

19 de julho (terça-feira)

17h às 22h – Casa Caiçara, com Ná Maria

19h – Correio Elegante

20h – Odair, o pescador de sonhos

21h30 – Trio Luar

20 de julho (quarta-feira)

17h às 22h – Casa Caiçara, com Ná Maria

19h – Odair, o pescador de sonhos

20h – Show com Alex Rodrigues

21 de julho (quinta-feira)

17h às 22h – Casa Caiçara, com Ná Maria

19h – Odair, o pescador de sonhos

19h – Cadeia e Destacamento Policial de Ribeirinha

19h30 – Festival Sertanejo 2022 – Eliminatórias

22 de julho (sexta-feira)

17h às 22h – Casa Caiçara, com Lavínia de Mattos

19h – Dixeland Folia

19h – Talho, o Espantalho

19h30 – Festival Sertanejo 2022 – Final

21h30 – Forró em Giro

23 de julho (sábado)

17h às 22h – Casa Caiçara, com Tune da Sanfona

19h – Dixeland Folia

19h – Talho, o Espantalho

20h – Quadrilha de Bonecões da Mantiqueira

22h – Show Musical com o Grupo Esperança Caipira

24 de julho (domingo)

17h às 22h – Casa Caiçara, com Sebastião Salomão

17h – Retreta da Banda Municipal “Maestro Manoel Ladislau de Mattos”

19h – Odair, o pescador de sonhos

20h – Show com Ruan Marques

21h – Show com Luciano Mendes

*Programação sujeita a alteração.