Férias de julho: Caraguatatuba tem diversão e lazer para toda a família

Com as férias escolares, o período fica mais propício para aproveitar os momentos de folga e se divertir com as crianças. A cidade de Caraguatatuba tem muito a mostrar além das praias, com diversas opções de lazer e entretenimento para toda a família. Atrações ao ar livre, museu e cinema estão entre os programas para curtir o recesso do mês de julho.

A observação de pássaros é uma das atividades possíveis no Parque Estadual da Serra do Mar (PESM). A ‘Rota das Aves’ oferece a oportunidade de contemplar as mais belas espécies de aves em uma trilha de fácil acesso por dentro da Mata Atlântica, acompanhado de monitor ambiental. A entrada do parque fica no bairro Rio do Ouro e a visita deve ser agendada com antecedência. O ingresso custa R$ 19 (criança até 12 anos não paga).

Já na Praia do Centro, a diversão fica por conta do Espaço Aventura, onde os pequenos podem participar de práticas como o arvorismo e a tirolesa. Os equipamentos são seguros e as atividades realizadas sempre com a supervisão de monitores. A idade para participar é a partir de quatro anos. Visitas individuais não necessitam de agendamento, basta chegar ao local, nos dias e horários de funcionamento.

Mesmo em época de praia, o roteiro de passeios tem que incluir o Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba (MACC), que conta a rica história do município por meio de fotos, textos e objetos antigos, a exemplo da Sala Caiçara e da Casa da Farinha – espaços que ambientam a moradia típica caiçara e a forma artesanal da produção de farinha de mandioca. O museu funciona de terça a sábado, das 10h às 17h.

O MACC integra o Polo Cultural Professora Adaly Coelho Passos, onde também é realizado o projeto Cine Clube, uma iniciativa destinada à exibição gratuita de filmes. Com direito a pipoca de graça, as sessões ocorrem na Videoteca Lúcio Braun, aos sábados, sempre às 16h e às 20h. A capacidade do auditório é de 44 lugares, por isso, é recomendado que os interessados cheguem ao local com, no mínimo, 30 minutos de antecedência.

No site da Secretaria de Turismo é possível encontrar outras opções de passeios para todos os gostos, idades e objetivos. Para aproveitar ao máximo as diversas experiências de Caraguatatuba, os atrativos turísticos podem ser consultados em www.caragua.tur.br.

Serviço

Rota das Aves

Local: Parque Estadual da Serra do Mar (PESM) – Núcleo Caraguatatuba (Rua do Horto Florestal, 1.200 – Rio do Ouro)

Horário do roteiro: das 8h às 12h ou das 13h às 17h

Entrada: R$ 19 (inteira), R$ 9,50 (meia) e isento para criança de até 12 anos

Vendas e agendamento: https://caraguatatuba.ingressosparquespaulistas.com.br/

Informações: (12) 3882-5999

Espaço Aventura

Local: Avenida da Praia (ao lado da Praça da Cultura) – Centro

Data e horário: na quarta, das 8h às 14h, na quinta, das 13h às 19h, na sexta e sábado, das 16h às 22h e, no domingo, das 10h às 16h

Entrada: gratuita

Informações: (12) 3886-3059

Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba (MACC)

Local: Praça Dr. Cândido Mota, 72 – Centro

Data e horário: de terça a sábado, das 10h às 17h

Entrada: gratuita

Informações: (12) 3883-9980

Projeto Cine Clube

Local: Videoteca Lúcio Braun (Rua Dr. Paul Harris, 1.107 – Centro)

Data e horário: todo sábado, às 16h e às 20h

Entrada: gratuita

Informações: (12) 3897-5660



Confira a lista de filmes deste mês

Dia 23 – às 16h – Procurando Nemo | L

Dia 23 – às 20h – Eu sou a Lenda | 12

Dia 30 – às 16h – Toy Story 2 | L

Dia 30 – às 20h – As Aventuras de Pi | 10