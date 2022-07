Nadador de 14 anos de Ubatuba integra a equipe do Corinthians

Caiçara, nascido em Ubatuba, o atleta Matheus de Faria Teixeira Leite, de 14 anos, iniciou na natação aos 8 meses, e treinou na Piscina Municipal da Secretaria de Esportes e Lazer de Ubatuba dos 6 aos 10 anos. Atualmente, ele faz parte da equipe de natação do Clube Corinthians e leva o nome da cidade natal por todo o país.

A mãe do atleta, Camila Montinni de Faria Imai, foi estagiária da Secretaria de Esportes e Lazer de Ubatuba e ressaltou que apesar das diversas dificuldades ele sempre sonhou em ser um atleta profissional. “Matheus desde sempre mesmo com todas as dificuldades, sonhou grande, e pretende chegar nas Olimpíadas.”

Hoje o atleta mora em São Paulo para facilitar o acesso ao clube, que é uma das principais instituições que investem em atletas de natação. Nesta semana Matheus está participando de um Campeonato Brasileiro de Natação em Uberlândia, Minas Gerais.

Camila destacou ainda que o filho é o orgulho da família. “Eu me sinto grata a Deus, fui a atleta da modalidade, atuo na área da natação, e ver onde ele está chegando é uma conquista pessoal, sou muito grata a todos que nos ajudaram”.