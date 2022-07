Campanha em Caraguatatuba orienta sobre proibição de uso e venda de produtos com cerol

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Urbanismo, iniciou nesta quinta-feira (14) a campanha ‘Linha Sem Cerol’, que visa à conscientização de comerciantes sobre a proibição da venda de produtos que compõem cerol (mistura de cola e vidro moído) e linha chilena na cidade.

O objetivo é intensificar as ações de fiscalização e orientação quanto ao cumprimento da Lei Municipal nº 1025, de 18 de junho de 2003, a qual veta a industrialização, a comercialização, o armazenamento, o transporte e a distribuição de cerol ou de qualquer material cortante usado para empinar pipas.

Neste primeiro dia de campanha, agentes do Departamento de Fiscalização de Posturas conversaram com lojistas e visitaram ao menos 17 estabelecimentos em diversas regiões do município. Não houve registro de ocorrência por irregularidades.

O trabalho seguirá com reforço até o final do mês de julho, marcado pelo período de férias escolares, que coincide com a época de maior incidência de ventos, propício para a prática de soltar pipas e, consequentemente, o aumento das chances de acidentes envolvendo linhas com cerol.

A próxima etapa da campanha envolverá a orientação de pais e filhos, no sentido de divulgar as graves consequências com acidentes, inclusive com resultados fatais. “A venda e uso da linha com cerol são considerados crimes, pois não podemos correr riscos quando tratamos da vida humana”, destacou o secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo.

O cidadão pode utilizar a Central de Relacionamento 156 para denunciar a comercialização e o uso de qualquer material cortante em linhas ou fios usados para empinar pipas. A denúncia pode ser feita pelo telefone 156, pelo site 156.caraguatatuba.sp.gov.br e também pelos aplicativos para celulares Android e iOS, inclusive de forma anônima.