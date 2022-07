Prefeitura de Caraguatatuba investe mais de R$ 122 milhões em obras de Norte a Sul da cidade

Caraguatatuba está um verdadeiro canteiro de obras de Norte a Sul da cidade. A Prefeitura executa mais de 30 empreendimentos que vão ajudar na mobilidade, segurança e melhoria na qualidade de vida da população.

Os investimentos ultrapassam os R$ 122 milhões por meio de verbas municipais e convênios com os Governos do Estado e Federal.

Entre as obras em andamento estão: CIDEs Norte e Sul, revitalização da trilha e farol do Morro da Prainha, moradias populares no Balneário Mar Azul, praça esportiva no Perequê Mirim, ciclovia da entrada da cidade até a divisa com São Sebastião, além da reforma da Praça Geraldo da Costa no Travessão, Ecoponto Tinga, reforma do Centro de Convívio do Capricórnio III, reforma do píer do Camaroeiro e entre outras.

Nas obras contra enchente cabe o destaque para os investimentos no canal extravasor do Pontal Santa Marina e a conclusão das intervenções na Avenida Brasília, entre Poiares e Jardim Jaqueira.

Na região Sul, a Prefeitura de Caraguatatuba investe na construção do Parque Municipal e também no enrocamento do Juqueriquerê, que vai melhorar a navegação do maior rio do Litoral Norte.

Destaque também para o grande investimento em obras de pavimentação nas três regiões da cidade, como por exemplo, nos bairros Perequê-Mirim, Pegorelli, Travessão, Martim de Sá, Portal Fazendinha e entre outros.

“Estamos com obras de Norte a Sul do município e que em breve serão entregues para a população. Além da questão da drenagem, teremos pavimentação de dezenas de ruas, nova ciclovia e importante intervenção no Juqueriquerê. Além de dar qualidade de vida aos nossos moradores, estamos promovendo a geração de emprego, pois a mão de obra destes empreendimentos é local. E teremos muitas obras pela frente que vamos encaminhar para licitação”, destacou o prefeito Aguilar Junior.