42ª Festa da Tainha de São Sebastião acontece hoje no bairro Boraceia

A Sociedade Amigos de Boraceia, com apoio da Secretaria de Turismo (SETUR) de São Sebastião, realiza neste sábado, dia 16 de julho, a 42ª edição da Festa da Tainha de São Sebastião.

O evento acontecerá a partir das 19h, na sede da Associação Amigos de Boraceia, localizada na Alameda Penápolis, ao lado do Posto de Saúde e da Escola Municipal, no bairro Boraceia, Costa Sul do município, e promete reunir moradores e turistas nesta tradicional festa, contando com 10 barracas de comidas típicas, as famosas tainhas recheadas e espalmadas, música ao vivo e sorteio de prêmios. Além disso, serão comercializados pasteis, caldos, pão com linguiça, doces, bebidas diversas e artesanatos.

A Festa da Tainha integra o Calendário Oficial de Eventos do município de São Sebastião.