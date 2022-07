Caraguatatuba inicia aulas de hidroginástica para gestantes a partir desta terça-feira

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Esportes e Recreação, inicia nesta segunda-feira (18), aulas de hidroginásticas exclusivas para gestantes do município.

De acordo com a secretaria, não há limites específicos para a idade gestacional da interessada e as aulas serão às terças e quintas-feiras no período da manhã, das 9h15 às 10h, no Centro Esportivo Ubaldo Gonçalves (Cemug).

Será necessário que a gestante tenha atestado médico que libere sua participação nas aulas de hidroginástica, bem como tenha a matrícula ativa no projeto ‘Nova Onda – Caraguá’.

“Um dos principais objetivos da Prefeitura de Caraguatatuba e da Secretaria de Esportes, na gestão do prefeito Aguilar Junior, é promover a saúde e a prática esportiva”, explica Edvaldo Ormindo, secretário de Esportes e Recreação de Caraguatatuba.

Ormindo explica, ainda, que a prática de hidroginástica para as gestantes beneficia a mãe e sua criança. “Além de proporcionar uma diminuição da ansiedade e um relaxamento do corpo, a prática promove bem estar, segurança, conforto e disposição para o dia a dia”, conta.

Inscrição nas modalidades esportivas

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Esportes e Recreação, através do projeto ‘Nova Onda – Caraguá’, oferece, gratuitamente, a prática de mais de 28 modalidades esportivas para moradores do município.

A pré-inscrição pode ser feita através do site https://novaondacaragua.com.br/fichainscricao.

Após preencher os campos solicitados e anexar os documentos, um e-mail de confirmação será enviado. Para finalizar a matrícula o atendimento é presencial e basta se dirigir ao Cemug, localizado na Avenida José Herculano, 50.

A inscrição no local é realizada das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira e é necessário apresentar cópias do RG, CPF e comprovante de endereço, além de cópia do atestado médico.

Menores de 18 anos e pessoas com deficiência (PcD) devem estar acompanhados por um responsável legal munidos de cópias do RG e CPF.

Também é possível realizar a inscrição de forma presencial nos CIASES “Adhemar Pereira de Barros”, no Travessão e “Wilson Francisco Valente”, no Sumaré, também de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.