Triatleta da expedição “Oiapoque ao Chuí” passa pelo Litoral Norte

Ilhabela recebeu nesta semana, o triatleta Adelson Carneiro Rodrigues de 60 anos, que se desafiou a travessar toda a costa brasileira de norte a sul, com caiaque oceânico, em uma meta de 8000km que iniciou no Oiapoque no Amapá, e será encerrada em Chuí na divisa do Rio grande do Sul com o Uruguai.

Após percorrer 6.200 KM, o atleta chegou em Ilhabela e foi recebido pelo secretário de Esporte, Harry Finger.

“Estamos felizes pelo Adelson ter incluído Ilhabela em seu roteiro. A cidade recebe diversos eventos de canoagem e de triatlo durante todo o ano, que fomentam a cidade para a prática desses esportes”, declarou.

Adelson é o primeiro brasileiro a remar por toda a costa brasileira de caiaque oceânico, do Oiapoque ao Chuí. O educador físico graduado pela escola superior de educação física de Andradina-SP, personal trainer e preparador Físico de atletas, chefe escoteiro, mergulhador e escritor; Autor dos livros ´´Atraído pela montanha ´´e ´´Meu Norte´´.

Aos 10 anos de idade, iniciou a prática de esportes, começando pela natação. Foi campeão 5 vezes em natação em águas abertas no percurso de 4 km, no rio juquiá –sp. Nadou 40 km em equipe do arquipélago de Alcatrazes a São Sebastiao- sp. Nadou 70 km de Castilhos-sp a panorama-sp. Correu mais de 500 provas de triátlon: Short distance, olímpico, half ironman. Correu 3 ironman (Espanha, Brasil África do Sul). Correu 44 maratonas (1 na Argentina). Correu provas de corridas aventuras (uma de 80 km solo), campeão 35 vezes nas provas de aquathlon, ficando no top 5, escalou o monte Aconcágua na Argentina, com 6.962 km de altitude.