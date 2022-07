Capacita Bertioga abre mais de 200 de vagas para cursos gratuitos de turismo e estética

A Prefeitura de Bertioga está com 225 vagas abertas para cursos gratuitos nas áreas de turismo e estética, através do Programa Capacita Bertioga. As inscrições podem ser realizadas a partir de segunda-feira (18) acessando o link www.bertioga.sp.gov.br/cidadao ou na Vila do Bem Centro.

As vagas são para os cursos de “Inglês Básico para Atividades Turísticas”, “Introdução ao Turismo e Hospitalidade”, “Design de Sobrancelhas com Retirada de Pelos com Pinça e Correção com Hena” e “Técnicas Básicas de Maquiagem”.

As inscrições na Vila do Bem acontecem de segunda a sexta, das 9 às 16 horas, exceto pontos facultativos e feriados. Para se candidatar, os interessados devem ter acima de 18 anos, ensino médio completo, morar em Bertioga e estar em dia com as obrigações eleitorais e militares. As aulas iniciam em agosto.

Está prevista a abertura de inscrições para mais cursos, a partir de agosto, entre eles: “Espanhol Básico para Atividades Turísticas”, “Formação de Barista: Preparo de Cafés e Técnicas de Latte Art”, “Formação Básica para Bartender, Técnicas de Garçom e Garçonete” e “Excelência e Gestão no Atendimento em Serviços Hoteleiros” (confira o cronograma abaixo).

Para Mariana Sousa, secretária de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, o programa é uma oportunidade de inclusão no mercado de trabalho e na cadeia produtiva. “Com o Capacita, criamos oportunidades para que surjam novos empreendedores e para qualificar profissionais, diminuindo a vulnerabilidade social e esquentando a economia bertioguense”, declara.

CAPACITA BERTIOGA

Lançado em 2021 pela Prefeitura, o Capacita Bertioga é o maior programa de qualificação profissional gratuita realizado na Cidade. A iniciativa, visa capacitar os profissionais para o reaquecimento do comércio, turismo e serviços na retomada da economia.

Os cursos são direcionados para pessoas que estão em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho ou que desejam empreender.

CRONOGRAMA DE INSCRIÇÕES E AULAS:

Inglês Básico para Atividades Turísticas

Inscrições: 18 a 29 de julho

Período de aulas: 08 até 30 de agosto, das 19 às 22 horas;

Introdução ao Turismo e Hospitalidade

Inscrições: 18 de julho a 05 de agosto

Período de aulas: 15 até 26 de agosto, das 19 às 22 horas;

Design de Sobrancelhas com Retirada de Pelos com Pinça e Correção com Hena

Inscrições: 18 de julho a 5 de agosto

Período de aulas: 15 a 26 de agosto, das 14 às 17 horas;

Técnicas Básicas de Maquiagem

Inscrições: 18 de julho a 5 de agosto

Período de aulas: 15 a 26 de agosto, das 14 às 17 horas;

Espanhol Básico para Atividades Turísticas

Inscrições: 08 a 26 de agosto

Período de aulas: 5 a 28 de setembro, das 19 às 22 horas;

Formação de Barista: Preparo de Cafés e Técnicas de Latte Art

Inscrições: 15 de agosto a 2 de setembro

Período de aulas: 12 a 28 de setembro, das 14 às 17 horas;

Formação Básica para Bartender

Inscrições: 5 a 23 de setembro

Período de aulas: 3 a 11 de outubro, das 14 às 17 horas;

Técnicas de Garçom e Garçonete

Inscrições: 5 de setembro a 23 de setembro

Período de aulas: 3 a 12 de outubro, das 14 às 17 horas;

Excelência e Gestão no Atendimento em Serviços Hoteleiros

Inscrições: 19 de setembro a 7 de outubro

Período de aulas: 17 a 28 de outubro, das 14 às 17 horas.