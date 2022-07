Caraguatatuba tem abertura da 20º Olimpíadas das APAES, na segunda-feira, na Praça de Eventos do Porto Novo

A cidade de Caraguatatuba recebe do dia 18 a 23 de julho o maior evento esportivo do movimento Apaeano: a 20º edição das Olimpíadas Especiais das APAES – Edição Estadual. A competição é promovida pela Federação das APAES do Estado de São Paulo (FEAPAES-SP), com o apoio da APAE e Prefeitura de Caraguatatuba. A abertura será realizada nesta segunda-feira, a partir das 19h, na Praça de Eventos do Porto Novo.

A cerimônia terá como atrações apresentação do Grupo Ciganas Lorenzei – Quero Bailar, da Fundação Educacional e Cultura de Caraguatatuba (Fundacc) e apresentação de dança dos alunos da APAE de Caraguatatuba, com o tema ‘A Criação do Mundo’.

A abertura das olimpíadas contará ainda com a entrada das 16 delegações que disputarão os jogos, acendimento da tocha olímpica e, como encerramento, a apresentação da banda de Caraguatatuba, The Duke.

“É com muito orgulho que Caraguatatuba recebe, pela primeira vez, um evento que promove, além de competição esportiva, inclusão e superação. Nossa cidade recebe de braços abertos todos os atletas. Aproveitem também nossas praias e pontos turísticos. Bons jogos!”, enaltece o prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior.

Ainda como forma de divulgação do evento, a APAE de Caraguatatuba promove neste sábado (16), a ‘Carrelímpiadas’. A saída será às 18h, na sede da APAE.

“A Prefeitura de Caraguatatuba se mostrou muito solicita ao nosso pedido e sabemos que por ser uma cidade litorânea, ela possui uma boa infraestrutura para receber nossos atletas. Temos certeza que teremos um evento recheado de muita garra e emoção”, afirma Vera Lucia Ferreira, presidente da FEAPAES-SP.

O evento deverá envolver cerca de 800 pessoas, entre atletas, técnicos e acompanhantes, nas modalidades de atletismo, basquetebol, futsal, futebol society, natação, tênis de mesa, vôlei adaptado, dama e dominó.

“É com muita alegria que estamos aplicando todos os esforços para garantir um evento espetacular! A nossa maior expectativa é fazer com que esse evento seja inesquecível na vida de cada participante”, comenta Sonia Maria Vitor, presidente da APAE Caraguatatuba.

As Olimpíadas Especiais das APAES – Edição Estadual tem por objetivo favorecer o desenvolvimento global da pessoa com deficiência intelectual e sua inclusão na sociedade por meio da prática esportiva adequada às suas necessidades e a aquisição de experiências que venham enriquecer seus conhecimentos e facilitar sua relação com o meio em que vive, dessa forma contribuindo para o exercício da cidadania.

Programação animada

As competições serão realizadas em diversos espaços da cidade de Caraguatatuba, sendo as modalidades coletivas no Centro Esportivo Ubaldo Gonçalves (Cemug), no Centro de Esportes Benedito Lippi, na Arena Caiçara, no colégio Módulo e no CIASE Sumaré.

O Cemug também será palco do atletismo, da natação e do tênis de mesa, emquanto o Shopping Serramar receberá os atletas da dama e dominó, além de ser também um ambiente para recreação e inclusão.

Além das competições, os atletas poderão usufruir de momentos de muita diversão, o que possibilitará que vivenciem novas e alegres experiências. “Caraguatatuba foi escolhida por ser uma cidade litorânea, assim podemos oferecer uma experiência única aos usuários, pois muitos deles não conhecem a praia. Posso adiantar que será um evento que irá para além do esporte. Estamos preparando diversas atividades culturais e de lazer, festa de confraternização e uma abertura memorável”, antecipa Vera Lucia Ferreira, presidente da FEAPAES-SP.

Após a realização da 20º Olimpíadas Especiais das APAES – edição estadual, a FEAPAES-SP, junto com sua coordenadoria estadual de educação física, desporto e lazer, organiza e identifica os usuários e equipes (atletas, técnicos e acompanhantes), seguindo assim o edital e suas classificações para a formação da delegação que representará o Estado de São Paulo na Olimpíada Nacional das APAES, que será realizada no final do segundo semestre de 2022, em Aracaju (SE).